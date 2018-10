«No creía que pudiera valer para la música»

Lugar: Espacio Vías.

Hora: 21.00.

Entradas: 19 euros.

verónica viñas | león

Son la banda del momento. Morgan desembarca esta noche en Espacio Vías con su segundo trabajo discográfico, Air, que les ha convertido en un grupo de culto.

—¿Cómo llevan ser la banda del momento?

—No pensamos eso, simplemente estamos disfrutando del viaje que el púbico nos está permitiendo hacer. Estamos aprendiendo un montón y está siendo una experiencia brutal. Estamos súper agradecidos.

—‘Air’ es un disco más optimista que ‘North’, ¿Le pilló en un buen momento vital?

—Sí. En su mayor se compuso durante la gira de North. Toda esa energía y ese sueño que estábamos viviendo con la gira, sin haberlo pensado y sin tener expectativas, queríamos que quedase impregnado en las canciones. Al final, yo creo que se nota que está compuesto en un momento dulce.

—¿Es cierto que antes de formar Morgan estuvo a punto de tirar la toalla?

—Tirar la toalla, no, pero no pensaba dedicarme a la música. No lo tenía como opción vital, porque no creía que pudiera valer para esto. Quería irme al extranjero a estudiar inglés y a encontrarme a mí misma. Los chicos me encontraron a mí y decidimos montar las canciones y hasta el día de hoy.

—¿Se ve en los escenarios dentro de 20 años?

—Pues ojalá. No sé si será posible, porque no sabemos si vamos a durar mucho o poco, pero tenemos muchas ganas de tocar. Seríamos muy felices si después de 20 años podemos seguir tocando.

—Es difícil clasificar su música, porque bebe de muchas fuentes, ¿usted cómo la define?

—A mí también me cuesta. No hemos puesto etiquetas. No sabemos a qué genero pertenecemos, nos gustan muchos generos y cada uno aporta sus influencias. Somos un poco de todo lo que hemos escuchado e intentamos hacerlo con cariño y con respeto a todos los generos, pero no nos quedamos con ninguno ni vetamos ninguno. Somos un variado de lo que somos los cinco.

—¿Un grupo sin etiquetas?

—Sí. Somos un poco de todo y, al final, mucho de nada...

—¿Cree que su mejor activo es que son diferentes, que no hay ningún grupo igual?

—Hay un montón de bandas que tienen una propuesta, no parecida, pero sí que apuestan por músicas de influencias extranjeras, con canciones en inglés y que hacen muy buena música. Nos sentimos muy afortunados de que el público haya acogido nuestras canciones con tanto cariño. Pero hay un montón de bandas que molan mucho. Hay que abrir la mente y escuchar a todas las bandas.

—¿Ya tienen planeado nuevo disco?

—No. Seguimos presentando el segundo, que, aunque salió en marzo, es una continuación del primero, así que está siendo una gira súper larga. Air tiene mucha vida. Todavía no nos hemos sentado a planificar.

—¿Sigue componiendo?

—Sí. Nunca se deja de hacer. Aunque acabes de hacer un disco, en cualquier momento te puede venir la inspiración.

—Entonces, ¿tienen material inédito?

—Hay ideas y descartes de otros discos, sobre los que nos gusta seguir trabajando y darles una vuelta a ver cómo respiran. Siempre hay algo...

—¿Le asusta que el éxito haya sido tan fulgurante?

—Para nosotros ha sido bastante progresivo. Nosotros tomamos las decisiones en base a lo que sentimos, y como el público nos permite la libertad para hacer lo que queramos, siempre vamos a seguir tocando. No sabemos si ha sido un éxito fulgurante o si ha venido en el momento justo o si desaparecerá. Simplemente queríamos tocar y eso siempre va a seguir ocurriendo.

—¿Han venido para quedarse?

—Esperamos que sí. Si hay una cuestión vital o alguna cosa que nos lleve por otros caminos, también será bienvenida. Pero lo que nos hace felices es poder tocar.

—Con sólo dos discos, la crítica ya les considera una banda de culto...

—Bueno, eso lo vemos ajeno, como que no se refieren a nosotros. Lo agradecemos y lo consideramos un honor, pero nosotros estamos para tocar. Algunas opiniones nos chocan, pero estamos para hacer música, aunque súper agradecidos de tener tan buena acogida por parte de la crítica.

—¿Por qué no compone más en castellano?

—Porque mis influencias musicales desde pequeña han sido en inglés. Tengo más facilidad para encontrar la inspiración en canciones que me salen en inglés. Y si salen en castellano, las hago en castellano, pero salen menos.

—¿Conoce el Purple Weekend?

—Sí. Todavía no hemos participado. Es la tercera vez que tocamos en Espacio Vías. Las veces que hemos estado en León han sido una pasada.