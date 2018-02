«No digan productor, digan Paco Loco». La frase se escuchó en el mítico programa Disco grande, de Radio 3, y se refiere a otro no menos emblemático nombre de la trastienda sonora de este país. Paco Loco, uno de los muñidores más consecuentes y tenaces de la música hecha con pasión y con audacia en las últimas décadas, estará hoy en León para presentar su libro Loco. Cómo no llevar un estudio de grabación (Hurtado & Ortega). Lo hará en el espacio Sputnik Librería Café-La Mona (calle Legión VII, 3), y el autor estará acompañado por el psicólogo, escritor y promotor cultural Julio César Álvarez, además de por artistas invitados.

Desde el Sputnik-La Mona, un espacio de reciente apertura que es a un tiempo librería, cafetería y tienda de moda, y que también quiere convertirse en activo agitador cultural ciudadano, explicaron que Paco Loco se encuentra en León trabajando en la producción del que será el próximo disco de la banda leonesa El violento Frankie.

«De entre los aproximadamente 800 discos que ha producido, el que más copias ha vendido es El tiempo de las cerezas, realizado a cuatro manos por Nacho Vegas y Bunbury hace ya once años», indicaron. Y es que Paco Loco destacó a mediados de la década de los ochenta en la escena musical asturiana con grupos como Los Locos o Los Sangrientos. «Montó su primer estudio de grabación en su propia casa, ampliándolo poco tiempo después a un local de dos plantas. Desde hace más de una década vive en El Puerto de Santa María, donde se ha erigido como uno de los productores musicales más solicitados de la escena indie internacional. Ha grabado a músicos y grupos tan destacados como The Posies, The Sadies, Australian Blonde, Triángulo de Amor Bizarro, Steve Wynn, Josh Rouse, Nacho Vegas, Neuman, etc., gracias a los cuales ha recibido numerosos premios y reconocimientos», recuerdan. Como músico, sus proyectos actuales pasan por nombres de bandas como Los Jaguares de la Bahía, Disco Pantera y The Ships. Además, junto a Enrique Bunbury es el ideólogo del Festival de música independiente Monkey Week en El Puerto de Santa María.

En este libro, Paco Loco «nos abre las puertas de su estudio invitándonos a descubrir todos los secretos de su sabiduría chiflada y de sus míticas grabaciones —prosiguieron—. Conoceremos a Muni, pero también a Hiss & Hum; huiremos de coches que explotan; entenderemos lo de los ruidos que no se oyen pero sí que se escuchan; aprenderemos cómo se puede ser un yonqui de lo retro y afirmar que el futuro es el pasado y que hay que volver al cassette y que lo peor es la rutina y que los Pactos Locos es un gran nombre de grupo y que… Hay que leer este libro que cuenta con la participación de algunos de los nombres más significativos del panorama musical: Muni Camón, Nacho Vegas, Fran Nixon, Joaquín Pascual, John Agnello, Paco Neuman, Steve Wynn, Mikel Erentxun, David Carabén, Juan Santaner, Pedro Vigil, Miguel Fuentes, Pablo Errea, Josh Rouse, Gary Louris…».

Porque, como pudo también leerse en la publicación Todo Indie, «si algo desprende este libro es un exacerbado amor por la música. La banda sonora de varias generaciones».

Lugar: Sputnik Librería Café (Legión VII, 3).

Hora: 20.45.