Noche de terror y música en Studio 54 con Demented Are Go

Una de las más potentes y representativas bandas del psychobilly a nivel internacional, Demented Are Go, toca hoy en la noche más terrorífica del año en la sala Studio 54 de León. Será una velada de lo más completo: la apertura de puertas tendrá lugar a las 21.00 horas y media hora después actuará el grupo leonés Los Malditos (rock and roll oscuro, con temas sobre todo procedentes de la década de los cincuenta). A las 22.30 será el turno de Demented Are Go y, tras la banda galesa, a partir de medianoche, habrá fiesta post concierto en el pub Babylon (calle Santa Cruz, Barrio Húmedo). Y es que, «tras más de 35 años en la carretera, Demented Are Go sigue dando lecciones por todo el mundo de cómo mantener bien arriba la bandera del psychobilly», explicaron los organizadores. «Pertenecientes a la primera oleada de bandas del género, el combo liderado por Mark ‘Sparky’ Phillips continúa en la brecha y visita León por segunda vez». «Al igual que en la primera ocasión, hace ya dos años, lo hacen de la mano de Rock Nación Crew, promotora leonesa que propone, además, un evento completo en el que también estarán los locales Los Malditos, que abrirán una velada que promete ser inolvidable. Precedida por la fiesta de Halloween ya tradicional del 31 de octubre a manos del Móngogo, la Crew abrirá las puertas del Studio 54 la noche del 1 de noviembre a las 21.00 horas, para dar paso a los leoneses a las 21.30 y a los británicos a las 22.30 —precisaron—. Y también habrá fiesta post concierto con el mítico dj Kid Marcos a los platos en el pub Babylon».

Las entradas se pueden conseguir de manera anticipada en el Móngogo, en la Taberna Corsaria Misericordia, a través de Rock Nación Crew y en la plataforma www.eventbrite.es. En taquilla, el precio será de 18 euros. «León, una vez más, formará parte del ‘eje del mal Psychobilly’, ya que la gira de esta emblemática banda sólo pasa, en España, por Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y la capital leonesa», recordaron.

Lugar: sala Studio 54.

Hora: 21.00 (apertura de puertas).

Entradas: 18 euros en taquilla.