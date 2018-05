Una novela salva al rey más despreciado en León

Es uno de los personajes más denostados y «manipulados» de la historia de España. Alfonso I, que se hizo con el trono de León por su matrimonio con Urraca, es conocido aquí como el rey maltratador y misógino; una imagen que no concuerda con la admiración que le profesa Aragón, donde es considerado un monarca noble y conquistador.

El escritor e historiador José Luis Corral y su hijo Alejandro revisan la figura del primer mandatario de la Europa feudal que acuñó el término «hombres libres», porque concedió mucho privilegios a campesinos y comerciantes por asentarse en las peligrosas tierras de frontera, algo absolutamente revolucionario para el siglo XII. Su novela Batallador (Doce Robles), que hoy presentan en la Biblioteca Pública de Santa Nonia a las 19.30 horas, en un acto organizado por la librería Pastor y en el que estarán acompañados por la concejala de Cultura, Margarita Torres, nació por un reto.

Alejandro Corral acababa de publicar con éxito en Planeta El cielo de Nueva York y le espetó a su padre que escribir novela histórica era más fácil que tener que fabular unos personajes y una trama. Lanzado el guante, el historiador le emplazó a sumergirse en un género que él ha convertido en best seller con títulos como El número De Dios o El códice del peregrino. Fue así como rescataron a uno de los personajes más controvertidos de la historia de España.

El rey felón

El escritor no admite que su condición de zaragozano haya pesado a la hora de abordar la biografía de Alfonso I, en la que han tenido que recurrir a la ficción para «rellenar» las lagunas que hay en las crónicas medievales. «Hay años enteros en los que ni se habla del rey», explica Alejandro. Batallador está contada en primera persona, de boca de un personaje ficticio, Bernardo de Jaca, al que convierten en consejero del rey para que sea un amigo cercano quien relate la vida del momarca. Este narrador desvela las aspiraciones de un hombre mesiánico, que ansía convertirse en el rey del Grial y de Jerusalén, pero tampoco oculta las disputas con su esposa Urraca.

Sostiene José Luis Corral que en la Historia Compostelana o en las Crónicas anónimas de Sahagún culpan a la maldad del rey y a su carácter violento del fracaso del matrimonio con Urraca, pero en el fondo de esta inquina subyace el recorte de privilegios y tierras a los nobles y al clero por parte del monarca aragonés, quien saqueó muchos monasterios, como el citado de Sahagún.

El «nefasto tirano, pérfido, ladrón, felón y traidor», como le llaman los cronistas leoneses, guarda según los autores de Batallador una gran similitud con el admirado monarca inglés Ricardo Corazón de León. «Tuvieron vidas paralelas. Aparte de que eran familia, porque Alfonso I era tío de Leonor de Aquitania, madre de Ricardo I, ambos eran homosexuales, rechazaban la presencia de mujeres en la corte, ambos tuvieron relaciones otros hombres, no estaban llamados a reinar porque no eran los primogénitos y en el trono les sucedieron sus hermanos y no sus hijos». Según Corral, a pesar de que las relaciones homosexuales eran consideradas «contra natura» por la Iglesia, «los reyes podían comportarse al margen, porque eran los señores».

Lo que no se puede discutir es la talla de gran estratega y conquistador de Alfonso I, que únicamente perdió una batalla en su vida, y logró, en una gran cruzada, anexionar vastos territorios arrebatados a los musulmanes. «Era un rey que estaba obsesionado por conquistar un reino. Se apoderó de Zaragoza, de Valencia e hizo una expedición por Andalucía y llegó hasta Granada y Almuñécar».

Corral ha intentado insuflar en el libro «el espíritu de una época», para que el lector del siglo XXI pueda acercarse a un personaje del siglo XII. Explica que «en aquella época no se consideraría al rey un maltratador por pegar a su mujer o a su hijo; al contrario, tenía derecho a castigarles».

Lugar: Biblioteca Pública. Santa Nonia, 5.

Hora: 19.30.