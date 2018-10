Pablo López trae a León su 'Santa libertad'

Pablo López desembarca esta noche en el Palacio de Deportes de León, a las 21.00 horas, dentro de su gira Santa Libertad, en la que el artista presenta su nuevo disco, Camino, fuego y libertad.

«Con este disco he revuelto todo: mi vida, mis historias e, incluso, mi casa» afirma el cantautor andaluz, quien también hará un repaso por sus grandes éxitos. Desde su edición el 15 de diciembre de 2017, Camino, fuego y libertad ha superado las previsiones del equipo del artista, que ha llegado al disco de oro en su primera semana y al disco de platino a las dos semanas de su edición, según ha informado la promotora del concierto a Europa Press.

El tema de presentación de este nuevo disco, El patio, ha supuesto una liberación para López. Desde que salió a la luz no ha podido dejar de emocionarse cada vez que lo interpreta. «Esta canción me ha sanado, ha sido más un chillido, necesitaba soltar algo que tenía dentro, liberarme de muchos fantasmas que yo mismo me producía... Me liberó muchísimo y es verdad que se está convirtiendo en una especie de exorcismo cada vez que la canto, porque me remueve mucho, casi la veo como una persona», confiesa.

El videoclip de El patio llegó en apenas un mes a los siete millones de visualizaciones en Youtube y en la actualidad ha superado los 18 millones. La historia habla del patio que cada persona lleva dentro, narrada con un concepto artístico desarrollado por el propio Pablo López, y que cuenta con la colaboración de amigos de lujo como Javier Cámara, Pablo Motos, Malú, Fernando Tejero, Juan Betancourt, Ana Milán o Manuela Melles.

Tras dos discos que le han situado como uno de los autores más relevantes del país, este artista andaluz está viviendo el mejor momento de su carrera profesional, coincidiendo con el éxito de Camino, fuego y libertad.

Este buen momento en la vida profesional del cantante se une a la popularidad añadida que le ha aportado su paso por televisión en el programa de talentos La Voz, donde ha participado como coach. Pablo López es uno de los últimos artistas que salieron del talent-show Operación Triunfo, siendo finalista de la sexta edición de este programa en 2008. Poseedor de una delicada pero versátil voz, el artista malagueño es un ejemplo de cómo el éxito llega después de mucho trabajo. López tiene en el pop su género principal y siente una verdadera debilidad por los acompañamientos a piano, instrumento que domina con gran maestría.

Recientemente, ha colaborado con grandes artistas como Juanes y ha firmado la banda sonora de la exitosa serie televisiva El Príncipe. Nacido en Fuengirola en 1984, López siempre entendió que el esfuerzo era la base de cualquier logro. Con diez años ya tocaba regularmente la guitarra y no tardaría en iniciar sus clases en el conservatorio.

Antes de su paso por OT, había trabajado como camarero en Londres, pero también como músico callejero para poder costearse la vida. Semejante relato de perseverancia sumaría más páginas cuando, finalizado el programa, el éxito le volvió a ser esquivo. Finalmente, con la publicación en 2013 de Once historias y un piano, su primer álbum de estudio, la crítica y el público recompensaron su arduo trabajo.

Lugar: Palacio de Deportes.

Hora: 21.00.

Entradas: desde 33 euros.