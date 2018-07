El Palacio se pone deberes

a.g. valencia | astorga

«El Palacio Episcopal, laboratorio de ideas de Gaudí, es una obra poco investigada». Esta fue la principal conclusión que los expertos internacionales sacaron tras el Congreso Mundial sobre Gaudí, insistiendo en que debe ser analizada en profundidad en el futuro para descubrir más de la personalidad del genial arquitecto. Durante el simposio, los expertos pudieron conocer nuevos datos sobre el edificio y tomar conciencia de lo que queda por desentrañar. «Este ha sido el punto de partida. Una vez presentada la obra a los expertos y redirigido el foco de atención de los grandes estudiosos internacionales desde Cataluña hasta Astorga, abriremos una puerta al mundo para que sea investigada al nivel de otros edificios de Gaudí», concluían el alcalde, Arsenio García, alcalde, y Silvia Cobos, concejala de Turismo.

Con estas premisas, ahora se plantearán canalizar futuras investigaciones de la obra de Gaudí en Astorga con alguna universidad. Asimismo, después de la realización de los arcos catenarios en Astorga se pretende continuar desarrollando la técnica en la ciudad a través de talleres para que arquitectos e ingenieros aprendan esta forma de construcción y se involucren también con la investigación de la obra de Gaudí en la localidad.

Entre los retos a futuro destaca la realización de una exposición inmersiva sobre la vida y obra de Gaudí con especial énfasis de Astorga. Esta muestra, sobre la que ya se está trabajando, viajará por tres continentes, Asia, Europa y América. Además, Diego Maldonado a través de Gaudí Colombia, y los doctores Jairo Álvarez y Bea Fröis ya han mostrado su interés personal para dar continuidad al estudio del edificio.

Sobre la obra de Gaudí en Astorga, considerada por los expertos como una de las más singulares, tan solo se han realizado en 100 años dos monografías, uno de María Jesús Gavela y otra de Javier Rivera.

las Entreplantas, sin estudiar

Pero el desconocimiento no acaba ahí. Dado los datos aportados en este Congreso por algunos de los investigadores, del Palacio de Astorga tan solo se conoce un cincuenta por ciento. Frente a las cuatro plantas hoy en día visitables, Gaudí independizó otras cuatro entreplantas, destinadas a usos privados, en las que ningún experto ha entrado todavía y de las que gran parte de la comunidad científica no sabía de su existencia dado que no existía documentación gráfica ni son perceptibles a simple vista. «Se trata de una pieza clave para conocer la complejidad de la obra en el siglo XIX y para conocer también al joven Gaudí que llegó a Astorga», coincidieron en señalar los investigadores sobre el arquitecto.