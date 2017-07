Panero ‘estrena’ dos poemarios inéditos

Patricia Pérez | León

El poeta leonés Leopoldo María Panero ha ‘estrenado’ dos obras póstumas. No, no somos ni Romeo ni Julieta y Poems divers salieron a la luz por primera vez ayer en la Casa Panero de Astorga, durante el congreso internacional sobre su vida y obra que finaliza mañana. Estas dos obras se encontraban entre varios documentos que Michi, el hermano menor del poeta, legó a Javier Mendoza (hijo de su pareja). En teoría, lo que Mendoza heredó tras la muerte de Michi, en 2004, eran textos escritos por el menor de los Panero; sin embargo, entre unos documentos y otros, el periodista encontró dos colecciones inéditas que claramente se diferenciaban del resto. «Felicidad Blanc —la madre de los poetas— decía en sus memorias que guardaba los textos de sus hijos en su mesilla de noche. Yo estoy convencido de que los papeles que me dio Michi venían de esa mesilla», recordó Mendoza, tal y como reseña Luis Alemany en El Mundo.

Estos dos poemarios de Leopoldo María pertenecen a los años inmediatamente anteriores de su ingreso en el psiquiátrico de Mondragón, el periodo más propicio de su carrera, según Mendoza. No, no somos ni Romeo ni Julieta es un guiño a los insólitos gustos musicales del poeta: así, Mendoza contó en el congreso de Astorga que Leopoldo María tenía «un póster de Karina» en su cuarto. Por su parte, la colección Poems divers está íntegramente escrita en francés.

Durante el acto, Javier Mendoza entregó las dos colecciones a Túa Blesa —profesor de la Universidad de Zaragoza y una de las una de las mayores autoridades en el estudio de la vida y obra del poeta—, quien examinará los textos. El periodista destacó que con estas dos colecciones no finalizan los papeles perdidos de Leopoldo María; sin embargo aún es necesario mucho trabajo de clasificación y edición. Y para eso están especialistas como Túa Blesa.