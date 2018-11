Paru Itagaki (Japón, 1995) no quiere fotos. De hecho, acude a los encuentros, incluso a recoger premios, con una máscara de una gallina. Pese a su juventud, y pese a que hace solo dos años que ha debutado, Itagaki ha ganado este año cuatro destacados premios de cómic en Japón gracias a 'Beastars' (Milky Way Ediciones), una obra protagonizada por animales que son muy humanos.

¿Por qué una máscara de una gallina?

Hay un personaje que aparece en el tercer tomo de ‘Beastars’ que es una gallina y que se llama Legomu. Gustó mucho al público, la gente hablaba de ella, y se ha convertido en uno de los más populares. A mí me parecía muy gracioso, por su apariencia y carácter, así que empecé a ponerme la máscara de Legomu.

Es muy joven, ha debutado hace poco pero ya ha recibido cuatro premios muy importantes...

Es un gran honor para mí, e incluso pienso que es bueno sentir un poco de presión como dibujante. Pero, al mismo tiempo, para los mangakas (dibujantes de manga) lograr premios no es es objetivo, sino que nuestra misión es trabajar, dibujar. Seguiré siendo yo, dibujando como siempre.

Estudió filmografía en la universidad. ¿Cómo dio el salto al mundo del manga?

Quería hacer películas, pero hacerlas se requiere mucho tiempo y mucha gente. Aunque era como mi sueño, era muy complicado. En cambio, podía hacer un manga con solo papel y lápiz, y sería algo similar a una película. Así que decidí dar el salto.

¿Qué mangas son sus referentes?

Pues... es difícil decirlo, porque en realidad, como he saltado del mundo del cine al manga casi directamente, y aunque leo manga, no puedo encontrar un manga que me haya marcado. Pero sí que tengo directores predilectos, como West Anderson y Denis Villeneuve. También veía muchas películas de Disney. Me encantaban las de animales.

De hecho, los animales son los protagonistas de sus dos primeras obras. ¿Por qué?

Desde muy pequeña me gustaba dibujar animales. Como siempre los dibujaba, cuando me puse a dibujar manga para mí fue como continuar lo que había hecho siempre. Solo tenía que darle otro formato.

Debe tener muchos animales en casa...

Qué va, no tengo ninguna mascota. Mi fuente de inspiración es la gente que me rodea, incluso la gente que me cruzo por la calle. A partir del ser humano, de cómo actúa, me inspiro para dibujar luego los animales.

¿Es más fácil representar sentimientos dibujando un animal que un humano?

Mis obras son sobre sentimientos, emociones y relaciones de animales con toques de los humanos. Me imagino que podría hacer algo similar con los humanos, pero creo que la gente asimila mejor las emociones cuando ve animales que humanos.

Acaba de publicar en Japón una historia donde dibuja, por fin, humanos.

Es Shiro Hige To Boyne, una obra corta independiente que hice para una revista para adultos. Va de Santa Claus y una prostituta. Ahora mismo me resulta más fácil dibujar animales que humanos. De hecho, cuando hice esta historia corta me di cuenta de que ponía a los humanos más pelos de lo normal.

Cuando se dibuja, lo hace con un ordenador cerca con el servicio de vídeo en ‘streaming’ Hulu. ¿Tiene tiempo para ver series?

Estoy viendo Breaking Bad, Walking Dead, Downton Abbey... Es mi banda sonora mientras dibujo, mientras hablan voy trabajando. Intento mirar lo menos posible y solo escuchar... pero a veces no me puedo resistir.