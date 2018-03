Penitencia

Es hora de reflexionar. De pedir perdón y concienciarse del mal que nuestras almas supuran por ser pecadores de pro en este mundo impío. El hombre siempre ha llevado ese pecado original bien cosido a la solapa de su pobreza. Todos sabemos que la mácula tan sólo es propia del populacho infiel que no sabe adorar devotamente los rasgos del bien que representa nuestra más insigne diestra.

La zurda poco ha sabido hacer en esto de salvar el alma, se han entretenido siempre en el promiscuo arte de alimentar los cuerpos contra el hambre y su intemperie. La dorada estirpe de los que mandan poco ha podido hacer para evitar la gota en tiempos de ayuno. Y poco hemos sabido hacer los que incrédulos vemos como el estado aconfesional que nos concierne se va volteando de a poquitos para generar signos anticonstitucionales que no necesitan saber del 155, ni del 135, ni de los pocos menesteres que inflan sus pecheras para devorar lo poco de creíble que la carta magna todavía mantiene.

Estos días el Ministerio de Defensa vuelve a izar las banderas a media asta por la muerte de Cristo. Cuando digo en estos días no me refiero a la España del siglo XVI, me refiero a esa España, representada por los mayores defensores de su constitución, que en este siglo XXI se olvidan de un detallito nimio de la misma. Ese artículo (repito, hay algún artículo más en nuestra constitución además del 155, el 135, etc.) que dicta que España es un país laico, aconfesional; o para que ustedes lo conozcan de manera exacta: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (Artículo 16.3. Constitución española)».

Lo de las demás confesiones me da que todavía no lo han estudiado los magnánimos emperadores de nuestra moral. Tal vez el 8 de junio icen a media asta las banderas por la muerte de Mahoma, o la icen con mayor esplendor el 28 de septiembre por el nacimiento de Confucio. Pero me da que no. Que esto tiene que ver con otra cosa.

Porque la penitencia por nuestro mal sigue hacia adelante. Hace unos días el Tribunal Supremo obligaba a la Junta de Extremadura a ofertar la asignatura de religión católica (que computa para nota en la formación de nuestros estudiantes de educación pública —se supone que laica, aconfesional, etc—). No hablamos de conocimientos, hablamos de que cierta fe —y otras no— puntúa en unas aulas de todas y todos. Seguimos sin saber nada de la filosofía en las aulas. Así estamos compañeros, convertidos o convertibles. La fe no se defiende por sí sola, necesita el perverso proteccionismo que nos ancla antes a las ideas de Sostres que a las de Hawking, a los masters de Cifuentes que a los logros de nuestro García Girón. Esta semana haré penitencia, sin duda. Cada cual que la haga con el martirio que le corresponda. Ya saben: por mi culpa, por mi culpa, por mi gubernamental culpa.