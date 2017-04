Pereira escribe, Prada canta

e. gancedo | león

«Soy de una tierra fría pero hermosa./ Aquí la nieve, la esperanza helada/ de que se alumbre cada madrugada/ el destino difícil de la rosa./ Y me basta. Me basta si esta cosa/ que nombramos amor o sueño o nada/ se la puedo contar a quien me agrada,/ a quien conmigo está y reposa». Es Afirmación de vecindad, uno de los poemas escritos en su día por el recordado Antonio Pereira (Villafranca del Bierzo, 1923-León, 2009) a los que ahora ha dotado de nueva vida sonora el cantautor Amancio Prada en el disco Yo, con vosotros, editado por la Fundación Pereira, ofrecido por Diario de León a sus lectores hasta mediados de mayo y que ayer se dio a conocer en un hermoso y multitudinario acto en el salón de la Obra Social de España Duero.

Un recital-presentación en el que quedó claro que el poder de convocatoria del autor del Cancionero de Sagres sigue intacto. La sala se encontraba completamente atestada de amigos, lectores y paisanos de Pereira, que en vida repartió residencia y afectos entre León, Villafranca y Madrid, pero no sólo. Miguel Ángel Varela, director del Teatro Bergidum, fue el maestro de ceremonias de un acto sencillo aunque repleto de emociones que comenzó con la vibrante y sugestiva voz de Prada sobre el fondo del gran mural Feria de San Antonio que el fotógrafo Robés y el poeta y artista plástico Juan Carlos Mestre crearon para el parador nacional que hoy lleva su nombre en la villa del Cúa —y que ilustra también el cuadernillo interior del cedé—.

A continuación, Varela glosó la bonhomía, la ironía y el enorme talento literario de Antonio Pereira, que tal día como ayer hace ocho años abandonaba el mundo visible para adentrarse en el territorio del mito. Quiso recordar el «crimen» cobarde y detestable que en forma de incencio ha arrasado parte de esa joya berciana que es el Valle del Silencio e incidió en el valor de la palabra, esa que con tanta propiedad y retranca empleaba Pereira, para afrontar, denunciar y conjurar la maldad del mundo.

La viuda del narrador y poeta, Úrsula Rodríguez Hesles, que ha supervisado todo el proceso de creación de este cedé, se limitó, emocionada, a agradecer el apoyo y presencia de participantes y asistentes, mientras que la vicerrectora Dolores Alonso-Cortés recordó el activo papel de la Fundación Antonio Pereira, dependiente de la ULE, en todo cuanto se refiere a la convervación, análisis y difusión de la obra de quien fue un maestro indiscutible del relato breve y el mejor narrador oral de su tiempo. Precisamente uno de sus grandes amigos, el premio Cervantes Antonio Gamoneda, calificó el disco de «regalo inmenso» para los numerosos amigos de Pereira y rememoró tardes de vino, tertulia y literatura en el ya desaparecido bar Los Candiles. «Era un gran hombre. Pero un gran hombre sencillo, no como otros que he conocido, que eran grandes hombres... de un modo insoportable». A continuación, la voz de Juan Carlos Mestre y la guitarra de Amancio Prada tomaron el testigo para desgranar, de forma inspirada y magistral, los temas incluidos en el disco y otros más.

Yo, con vosotros puede adquirirse hasta el 14 de mayo con Diario de León y por sólo 5,95 euros más el cupón que durante todos estos días aparecerá en el lomo del periódico.