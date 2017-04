Pereira, letras que son pura música

e. gancedo | león

Todo lo que rodeaba a Antonio Pereira, empezando por su aspecto y continuando por su voz y sus golpes de ingenio, parecía teñido de suave luz literaria, y aquel carácter siempre abierto solía acabar retranqueando hacia lo pícaro, componiendo un aguardiente del Noroeste, dulce y ácido, de gusto imposible de olvidar. Por ejemplo, uno terminaba de hacerle una entrevista con motivo de un nuevo título y se despedía: «Bueno, Antonio, pues nada, esperemos que este libro les guste a los lectores». Y él respondía, rápido: «No, nada de a los lectores. Que les guste a las lectoras, ¡a las lectoras»!

Por eso, porque Pereira vivió, o al menos bosquejó sobre el papel, múltiples vidas pensadas desde los más diversos puntos de vista, no sorprende que ahora regrese entre los suyos transmutado en música. Todo gracias al cedé Yo, con vosotros, un proyecto original del poeta, también villafranquino, Juan Carlos Mestre, según el cual cuatro composiciones poéticas pereirianas han sido cantadas y grabadas por otro insigne paisano: Amancio Prada. La Fundación Antonio Pereira de la Universidad de León fue la encargada de dar forma y convertir en objeto real el disco, siempre con la viuda del escritor, Úrsula Rodríguez Hesles, supervisando el trabajo. Y hoy a las 20.00 horas, en el salón de la Obra Cultural de Caja España Duero (calle Santa Nonia, 4), tendrá lugar el acto y recital de presentación. Abrirán la jornada el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, y la vicepresidenta de la fundación, Úrsula Rodríguez, e intervendrán a continuación Miguel Ángel Varela, Antonio Gamoneda, Juan Carlos Mestre y Amancio Prada.

«Mestre tiene energía como para veinticuatro actos como éste, por eso hay que agradecerle que tuviera la idea y la madurase —comentaba Úrsula—. Por suerte, el proyecto ha corrido a cargo de gente que sabe bien lo que se trae entre manos». El primero, Amancio Prada. «Ahí donde le veis, tan amable, es la persona más exigente que conozco, busca la perfección en todas partes —avisó—. La verdad, me alegro mucho de no haber estado en las grabaciones».

Todos ellos profesionales, y también buenos amigos. «Esa fue la herencia que me dejó Antonio: una gran cantidad de amigos que hacen que no me sienta nada sola. Ahora casi soy más extraña en mi tierra —es natural de Jaén— que aquí», admitió la vicepresidenta de la fundación.

Y prosiguió evocando al autor de Cuentos de la Cábila u Oficio de volar. «Yo a Antonio le tengo muy presente; su personalidad, su imaginación, su fantasía... llenaba toda la casa. Y sobre todo con su voz... ¡esa voz! Quien la escuchaba no la olvidaba. Me parece imposible que haga ya ocho años que nos dejara».

Y cierra sus recuerdos con una vivencia que bien podría dar forma a un cuento de Pereira. «Hace poco me desperté de madrugada, puse la radio para volver a volver a conciliar el sueño... ¡y vaya susto que me llevo cuando escucho la voz de Antonio, esa voz inconfundible! Pensé que estaba soñando pero no, era su voz grabada en un programa de RNE. Como si me estuviera hablando a través de la radio...».

Lugar: Obra Cultura de Caja España Duero (calle Santa Nonia, 4).

Hora: 20.00.

Entrada: libre y gratuita.