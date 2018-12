La piedra de León, en el dique seco

e. gancedo | león

El pasado 28 de noviembre, la Unesco inscribía en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el arte de levantar muros con piedra seca, es decir, sin cal ni argamasa, una técnica tradicional y milenaria en diversos países europeos, uno de ellos España. Y en ese punto se especificaban las autonomías en las que esa técnica estaba, en principio, presente: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia. La sorpresa y la airada denuncia posterior llegaron al comprobar que la comunidad con, muy posiblemente, más patrimonio de ese tipo, Castilla y León, estaba ausente.

Ayer, representantes del PSOE explicaron y criticaron esa ausencia: la comunidad no ha podido alcanzar la distinción y los beneficios que de ella se derivan porque la Junta «no hizo los deberes». El portavoz de Cultura y Patrimonio del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas, José Ignacio Martín Benito, habló ayer sobre el tema, en rueda de prensa, acompañado por el secretario provincial del PSOE, Javier Álfonso Cendón, y por el procurador Óscar Álvarez. Martín Benito recordó que en 2016 el gobierno autonómico se había comprometido a presentar la candidatura pero no llegó a entregar «ni informes ni certificados, no oficializó nada», dijo. Criticó con dureza la dejadez de la Junta de Castilla y León al dejar pasar la oportunidad de reconocer «un patrimonio ingente» «ligado a la cultura pastoril de estas tierras» y que está presente «en las nueve provincias».

¿Y cuál fue la respuesta de la Junta ante las protestas de la opisición? Según Martín Benito, que no habían encontrado «una comunidad o ayuntamiento concreto que fuera depositario de esas prácticas», algo a lo que el portavoz socialista de Cultura replicó: «No se encontró porque ni siquiera se buscó. No hicieron los deberes ni preguntaron», dijo, e inició entonces el también doctor en Historia una larga retahíla de ejemplos, comarcas, municipios y localidades donde este tipo de artesanía es ancestral, que ha recibido subvenciones por parte de otras administraciones o que ha sido objeto de diferentes puestas en valor. En la provincia de León, por ejemplo, mencionó actividades diversas como reconstrucciones de chozos de pastor en la Montaña Oriental o la reciente reparación del corro comunal de La Cerezal, en San Miguel de Laciana. Y habló de proyectos parecidos en Zamora, en la frontera con Portugal, «en parte financiados por la propia Junta», se asombró Martín Benito. «¿En qué estaba pensando el director de Patrimonio, estaba dormido?, se preguntó.

Por eso, y para recuperar el tiempo perdido, el partido insta a la Junta —así se lo reclaman a través de una Proposición No de Ley— a elaborar un inventario general por provincias, a que se establezca un nivel de protección adecuado y a presentar la candidatura correspondiente para que Castilla y León se sume a los lugares integrados en esta última designación de Patrimonio Inmaterial.

Además, y a preguntas del Diario, José Ignacio Martín Benito recordó los valores de León cuya declaración de Bien de Interés Cultural se encuentra paralizada: los códices medievales del viejo reino, el filandón y los pendones concejiles.