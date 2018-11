«Pintar es lo que siempre quise hacer, incluso desde pequeño»

PACHO RODRÍGUEZ | MADRID

Hay formas de retirarse de los escenarios y Juan Pardo eligió la más rotunda. La que no tiene vuelta atrás y la que apaga los focos para siempre. Por eso, esta entrevista es una excepción. Mañana cumple 75 años y hace unos tres lustros decidió poner el stop a su carrera. Y lo ha cumplido. Es de los que cree que no tendría sentido anunciar que lo deja y al poco reaparecer. Porque disculpas y eventos siempre habrá para que nunca se ponga el punto final. Él lo ha conseguido y la música es pasado. No se siente como un león enjaulado deseoso de cantar o revivir el pasado. Tal vez sea así porque en la pintura encontró el refugio creativo para alimentar su espíritu artístico, que eso se supone que nunca se va.

La pintura en Juan Pardo no es una vocación tardía, sino latente desde que era pequeño. Y, aunque no lo dice, se intuye que incluso en sus años de vorágine musical más de una vez pensaba en esa vida de pintor que ahora ejerce. Desarrolla una obra importante en forma de retratos. Se ha formado concienzudamente estas dos últimas décadas con la modestia del aprendiz. Y el dilema de hacia quién pinta lo resuelve sin dudar: «Pinto para la gente, claro», dice. Lo que ocurre es que su nivel de exigencia es tal que no quiere ni una sola sospecha de oportunismo de quien aprovecha su fama de músico para vender su pintura. Por eso apenas se promociona. Aunque León, gracias a la reabierta galería Sharon Art, tiene la oportunidad única de conocer su obra. Una colección de pinturas que demuestran su dominio del retrato, del color y su estética pop. Gallego, aunque nacido en Mallorca, hay que reconocer que por mucho que nos empeñemos ahora es el turno del Juan Pardo pintor, porque el músico sólo sale a la palestra a cuentagotas y en privado, como mucho una vez al año en los cumpleaños de su hija Lys Pardo, también cantante en una línea musical más folk.

—Vamos a hablar en este caso de su faceta como pintor, pero hay una fecha clave que es cuando deja la música... Que la ha dejado a conciencia... ¿Recuerda el momento?

—Pues hace 15 o 16 años... Desde entonces sin subirme a los escenarios, los conciertos... Claro que me acuerdo. Fue en Salamanca. Lo decidí solo, sin decírselo a nadie. Y por si cometía el error de volver no lo hice público. Cuando se lo comuniqué a mi gente me pidieron que siguiera un año más. Porque reconozco que fui un poco egoísta y yo tenía mi vida bastante resuelta pero los demás, no. Y necesitaban tomar sus decisiones.

—Si damos un salto atrás de unas cuantas décadas, la memoria nos lleva a los años de Juan y Júnior, Los Brincos, los grupos de pop de los 60... Ahí ustedes eran una autoridades... Unos Beatles a la española... ¿Eran conscientes de lo que movían y suponían para el público?

—Me río con eso que dices de unos Beatles... Nos quedan muy lejos. Ellos eran unos auténticos maestros, unos genios. Los Brincos sólo éramos un grupo que en aquella época movía mucho.

—¿Resuelve la disyuntiva de John Lennon o Paul McCartney o mejor nos quedamos con los dos? Y jugando un poco, ¿quiénes eran Júnior y usted?

—Nos quedaríamos con los dos. Yo sería más Lennon y Júnior más McCartney. Me identifico más con el rollo anárquico de Lennon. He sido muy anárquico.

—Y volviendo a la actualidad: ¿no nos falta en España un poco de respeto por los más veteranos de la escena? Ese desprecio a veces puede ser una razón para dejar el negocio...

—Yo no me quejo. Y no me gusta andar pidiendo ningún trato de favor. Aunque puede que sí, que en España no se tiene tanto cariño al pop. Creo que no se trata con cariño ni al pop ni a los mayores del género.

—Pero en sus años jóvenes, eran estrellas del pop, con fans y todo. No podrían salir de casa...

—Yo tuve la suerte de que cuando me bajaba del escenario me bajaba de verdad. Y era un tío normal. Y ahora lo mismo. He tenido la suerte de poder dedicarme a lo que más me gustaba. Y ahora soy absolutamente feliz pintando.

—¿De verdad que no echa de menos subirse a cantar sus canciones al escenario?

—No. Porque si lo dejas, si te retiras, tiene que ser con todas las consecuencias. Yo, al menos, lo veo así. Si hubiera hecho todo lo que me han pedido estos años es como si no me hubiera retirado... Hubiera estado todo el día para allá y para acá.

—Entonces mejor pintando... ¿Cómo llega a una decisión también tan rotunda de hacerse pintor? ¿Lo tenía proyectado?

—En parte sí. La pintura siempre fue lo que quise desde pequeño. Cuando dejé la música, lo primero que hice fue formarme, estudiar, ir a clases de pintura.

—Empieza a adquirir técnica pintando retratos. ¿Pinta para la gente o para sí mismo?

—Pinto para la gente, claro. Y lo que hago siempre lo contrasto con mi familia, con mis hijas...

—¿Y siente que gusta? ¿No le interesa llegar a más público?

—Ya te he dicho que he empezado humildemente. Tengo 75 años. Soy absolutamente feliz pintando. Es cierto que tengo una colección de retratos que yo agrupo bajo el nombre de Admirados y amigos que algún día, como homenaje a ellos, tendré que hacer más visible. Siempre he dicho que no a exponer. Y voy a León porque me han insistido hasta que lo han conseguido.

—¿Cómo no va a León a presentar la exposición?

—Porque no quiero hacer lo típico. La gente vería al Juan músico y esa no es la idea.

—¿Vende caros los cuadros?

—Hombre, es verdad que con la música ganaba un poco más...

—¿Qué canción le hubiera gustado componer: Chica de ayer o Amor Mediterráneo?

—Chica de ayer.

—Y de usted mismo, ¿con qué época se queda? ¿La de joven con Los Brincos o la de después en solitario, años 80, 90...?

—En general, estoy contento de mi recorrido por la música. Desde el principio al final.