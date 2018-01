«Piojos y hombre son inseparables»

e. gancedo | león

Vale, pica un poco sólo de pensarlo, pero Ana Merino ha conseguido casi lo impensable: convertir esos molestos bichillos que se agarran como lapas a los cabellos del ser humano en protagonistas de un cuento divertido, simpático, didáctico y muy colorista, una nueva incursión de la escritora, dramaturga, profesora y ensayista en un género en el que en absoluto es una recién llegada. Se titula Martina y los piojos y lo ha editado el sello leonés Rimpego en su colección Azuleón acompañado de deliciosas ilustraciones de Axier Uzkudun. «Todos hemos vivido la experiencia de los piojos —cuenta Merino a Diario de León—. Es parte de nuestra existencia social y es una realidad que acompaña a la humanidad desde sus inicios. Piojos y personas son inseparables. Y los niños, que son los grandes socializadores de nuestro tiempo, resultan los más afectados. Creo que es importante que puedan reflexionar sobre esa realidad suya de forma literaria, con creatividad. Además, hago en él un homenaje personal a La Metamorfosis de Kafka».

Actualmente profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, Ana Merino afirma que, en última instancia, la historia de una niña que de pronto le descubren piojos en el pelo y que decide imaginar cómo sería su vida si se convirtiera en uno de esos insectos constituye «una reflexión literaria sobre cómo enfrentar la adversidad desde todas las edades». «Reivindico la imaginación y el humor como una herramienta de diálogo con la infancia lectora», argumenta la hija del escritor leonés y académico de la RAE José María Merino. Y continúa: «El verdadero reto es comprometerse con la voz literaria y saber dialogar con la imaginación de los niños. En mis piezas infantiles pongo el mismo tesón y la misma energía que hago con los libros para adultos. Escribo para los niños porque es un mundo que me fascina y porque, como niña lectora que fui, creo que es fundamental poder contribuir con buenos textos. Me esfuerzo muchísimo para aportar calidad en ese espacio clave. Formar niños lectores supone crear adultos lectores. Necesitamos un mundo de lectores que tenga su base en la infancia».

El libro, además, cuenta con un pequeño epílogo didáctico en torno a estas criaturas, firmado por el catedrático de Zoología de la Universidad de León Juan Manuel Nieto Nafría, toda una referencia nacional en entomología. «El profesor Nieto nos da aquí una lección magistral sobre los piojos y otros insectos, y lo hace con un toco accesible y delicado para que niños y adultos puedan entender y disfrutar de las enseñanzas de este sabio científico», destaca Merino.

Compleja labor gráfica

En cuanto a las ilustraciones elaboradas por el artista bilbaíno Axier Uzkudun, la escritora observa que la Martina creada por él «superó todas mis expectativas. Cuando conocí a Axier y le propuse la aventura de dibujar esta historia, quise intuir que la niña se parecería a él, y acerté. Me gusta muchísimo la textura del dibujo y la dulzura de los rasgos de los protagonistas. Por otra parte, los bichos son muy especiales, y la forma en la que combina las metamorfosis de los personajes es magnífica. Es un libro muy complejo en la articulación gráfica de la trama y Axier lo ha resuelto de una forma maravillosa y en armonía y total equilibrio con el texto». Además, anota que el libro «crece con las ilustraciones, y eso es fundamental para que un álbum funcione».

El propio Uzkudun relataba que quiso presentar a los protagonistas «divirtiéndose y en situaciones cotidianas y simpáticas más que como seres asquerosos picoteando la cabeza de los niños. Creo que con eso intento quitarle dramatismo al asunto para que los niños y niñas no vivan el hecho de tener piojos como algo espantoso, sino como un hecho puntual que puede sucederle a cualquiera y que tiene fácil solución. Es decir, que no cause traumas ni se llame piojoso o piojosa a quien los padezca. Evitar que se manifieste esa crueldad entre los pequeños me pareció importante».

«Todo texto supone un desafío para el ilustrador porque se trata de trasladar palabras a imágenes y en ocasiones, incluso lo que no se cuenta en el texto. Algunas de esas primeras ideas pueden no encajar perfectamente en la historia y hay que seguir buscando hasta dar con la clave. En este caso en particular, ilustrar a los niños convertidos en insectos, pero que a la vez mantuvieran cierto aspecto humano, me pareció el mayor de los retos».

Reconocida experta en el mundo del cómic, al que ha dedicado varios ensayos y numerosos artículos, Ana Merino (Madrid, 1971) lleva publicada una decena de poemarios. Con Preparativos para un viaje (1994) ganó el Premio Adonais y con Juegos de niños (2003), el Fray Luis de León. Escribe también novela, teatro, relato corto y libros infantiles. Entre estos hay que contar la colección de poemas pensados para niños Hagamos caso al tigre, los versos épico-infantiles El viaje del vikingo soñador y la obra de teatro en verso Salvemos al elefante, publicadas por las editoriales Anaya y Santillana. Y es autora de la novela juvenil El hombre de los dos corazones, también en Anaya.

Cuenta, además, cómo se le ocurrió este nuevo y singular proyecto: «El tema de los piojos lo sufrí de pequeña, como muchos niños que ahora lo padecen. Lo curioso es que son unos bichos caprichosos. A mí me invadían, pero el pelo de mi hermana siempre salía ileso de sus ataques. Hace unos años se volvieron a cruzar en mi camino. Estuve haciendo muchas lecturas, talleres y encuentros con niños a raíz de un poemario infantil que publiqué, y en uno de esos encuentros me los contagiaron. Mientras me cortaba el pelo y me los quitaba horrorizada con todo tipo de productos, se me ocurrió el cuento».

«Son como he dicho, parte de nuestra existencia social —proseguía—. Pero en el libro hay además una reflexión sobre otro tipo de insectos que pueden afectar y afectan a los niños. Tal vez los piojos sean los más inocuos porque no transmiten enfermedades, aunque resulten molestísimos con sus picores, claro». Y así, niños que lo han leído y que después le han contado a Ana Merino sus impresiones se han mostrado en todo caso encantados. «Me comentaban sus propias aventuras y desventuras con bichos y me demostraban haberlo leído con humor e imaginación».

Y es que la aventura y la posible lección de Martina y los piojos es, lo recalca la autora, «saber enfrentar las dificultades con imaginación».