Poetas: el poema

Lo conciliable viaja siempre a favor del azar. Hay pequeñas redenciones en lo inexplicable que nos hacen amar las categorías que la historia —sus fechas— otorgan a los símbolos que importan.

Estos días estaba escribiendo, como memoria necesaria para sostener lo que realmente afecta, unas líneas en recuerdo de un amigo, un poeta con el vigor suficiente para marcar cada uno de los pocos encuentros que la vida me brindó con él. Esas líneas pudieran decir algo en favor del poeta, pero nada a la altura de, por ejemplo: «Caigo de cara en tu charco/ Mis rezos son musgos flotantes/ que miras extasiado desde el cielo/ Retorno de rodillas a la urbe que me diste/ Me vuelvo estaca, poste de luz, no puedo conmigo/ y me das la cojera. No me mendigo a mí mismo/ para encontrarte entre todos los cartones (…)». Esa vida se la guardó para sí mismo el propio Pedro Montealegre, con todo el dolor de los suyos, con todo el dolor propio, con toda la pena del que recuerda –quien sabe hasta cuándo el capricho de la memoria- un 11 de enero de hace ya tres años como un día de injusticia para el poema y de descanso para el poeta.

Casi un año antes, concretamente el 14 de enero de 2014, la voz del poema que ama, de ese que perdona hasta generar ejemplo de dignidad, también quiso hacerse plural y dejar de ser. En mi memoria la amistad, el ejemplo de maestro y la vida compartida de aquel hombre liviano que dijo: «El poema nada en un viento y brilla./ No sabe quién es hasta/ que lo arrastran aquí, donde/ seguramente morirá/ a la intemperie de las bestias./ Me gustaría entender a las bestias/ para entender mi bestia. La / realidad hace gemir con jadeos de animal./ ¿Qué gracia fue ganada en su respiración?/ Ninguna que no fuera perdida./ Abajo de lo suave crepita la sospecha./ En estas manos». Juan Gelman se nos fue también en enero, avisando con sutileza y con la fortaleza insuperable que desbordaba su finura. Cada año le recuerdo con la memoria llena de amor, amistad, estupor ante quien doblegaba la barbarie y un profundo fervor por la verdad. Cada año sigue en pie su símbolo indestructible.

Hace tres días, también 14 de enero, nos dejó sin cántico Pablo. Quiso rozar el siglo pero no llevarse la gloria que ilumina con artificio, por eso se quedó a las puertas. García Baena, cordobés de silencio hondo, ironía elegante y música en el paladar de cada verso, se ha retirado para brindar finura estética. Escuchen: «Hay una débil música enredada en mis dedos/ como indolentes, verdes algas dormidas,/ cuando Mayo desnuda de negros pabellones/ mi errante pensamiento./ Hay un tejido espeso como aroma de mieles y de trigo,/ que envuelve adormeciendo roca y nube (…)».

Quería la vida que estos nombres, de alguna manera, fueran tejidos por un fino hilo de complicidad para con la historia de nuestra poesía. Y así los símbolos que importan, esos que nada cuentan pero que alumbran con su azar la memoria de lo importante. 11 de enero, 14 de enero… el poema no nació en esos días, pero la luz bajó un poquito su intensidad y su víscera.