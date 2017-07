Somos tan poco diferentes de lo que genera luz, que podríamos decir que lo único que nos diferencia de las estrellas es la fugacidad de nuestro destello y la dirección que le queremos perpetrar a esa luminiscencia vital. Generar brillantez u obstaculizar lo bello con la arrogancia y el desprecio o con la bondad y la comprensión a la naturaleza es lo que genera parte de ese 3% que nos define como humanos.

Resulta que un estudio reciente aportado por la Sloan Digital Sky Survey –Universidad Estatal de Nuevo México-, nos confirma que el 97% de la masa de nuestro cuerpo resulta de la materia procedente de unas 150.000 estrellas dentro de la Vía Láctea. Somos polvo de estrellas más allá de la metáfora poética. Por eso cuando el poeta nombra desde la intuición, asume una dicción de la verdad aunque no sea siempre ésta una verdad contrastada por otros sistemas paralelos al lenguaje y el pensamiento.

Somos lo que no vale para otra cosa que ser. Un 97% de todo lo que conforma el todo. Ser estrellas no nos otorga ninguna utilidad concreta para el universo, pero tal vez por eso, por no ser útiles, somos parte de la jerarquía que la belleza confiere a lo inútil.

Por ello se me antoja partir de este enfoque para ser más conscientes de que nuestra singularidad con el entorno, prácticamente con el universo, sólo radica en un 3% material que nos deja un pequeño margen de peculiaridad, el resto nos hermana con todo lo que nos rodea.

Si empezásemos a pensar así, con la fraternidad hacia nuestro planeta que confiere ser parte del mismo en una casi totalidad de nuestro ser, volveríamos a creer que apostar parte de ese 3% de nuestra diferencia a salvaguardar el resto que nos iguala es y será la única vía inteligente posible.

No es de recibo que nuestra evolución —poniendo a España como ejemplo— sea la contraria. De ser líderes mundiales en energía fotovoltaica en 2008 hemos pasado a estar fuera de los listados de países competitivos en esta forma de beneficiarnos de lo que nuestra principal estrella nos ofrece. Es más, abogamos por todo lo contrario, penalizando el autoconsumo de energía solar y siendo esa incongruencia vital que supone ser parte del Sol y castigar la utilización del mismo.

Un impuesto al Sol que supone algo parecido a pagar por existir, sin beneficio a cambio. Tal es así, que hasta la Unión Europea critica severamente esta decisión de nuestro gobierno de beneficiar empresarialmente a unos pocos oligarcas de la industria energética en detrimento de toda la sociedad española y por ende del mundo.

Las estrellas son para quien las trabaja, dice nuestro querido poeta Juan Carlos Mestre. Y nunca se ha necesitado más y mejor ese trabajo en pro de nuestro futuro como especie en este mundo caníbal que hemos generado.

Por ello, queridos seres estelares, les convido a la conciencia del bien común, esa que aprecia más un bosque caminado que un nuevo polígono industrial; esa que sabe que evolucionar es aprender a vivir con el beneficio del tiempo y lo natural, no con el artificio que acumula y degrada.