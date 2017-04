Poner ‘santos falsos’ en la Catedral costará 4,6 millones

verónica viñas | león

El pórtico de la Catedral de León lleva ocho años sin santos y no se sabe cuánto tiempo más seguirá así. El Cabildo pagará, con cargo a la taquilla, la primera réplica de las 23 estatuas apeadas de la fachada principal.

El deán, Antonio Trobajo, estima que cada nueva escultura costará 200.000 euros, cantidad «exagerada», según el director general de Patrimonio de la Junta, Enrique Sáiz, quien acompañó ayer a la consejera de Cultura, María Josefa García Cirac, en una visita a la Catedral que tuvo más de balance que de anuncio de futuras inversiones.

De momento, sólo se sabe que la copia se hará con el mismo material que la original —piedra de Boñar—, pero falta por acordar si se esculpe a mano o con una máquina. Tampoco se ha desvelado qué santo será el primero en tener ‘un doble’. Según algunas fuentes, se elegirá «el más difícil de ejecutar», ya que la primera obra marcará las directrices para las 22 restantes.

En cuanto al destino final de las estatuas originales, colocadas provisionalmente en 2009 en el claustro, donde han sido restauradas, también está por decidir.

Quien sí tiene claras las cifras es el alcalde de León, Antonio Silván. «La Catedral supone un impacto económico de 142 millones y genera 1.420 empleos directos e indirectos», aseguró citando datos de un estudio realizado el año pasado por la Conferencia Episcopal.

Para el alcalde es una buena señal que estén en obras tres de los monumentos principales de la ciudad —la Catedral, San Isidoro y San Marcos—.

El deán agradeció la colaboración de la Junta, aunque dejó caer que «podríamos esperar más». La consejera se aferró a que el gobierno autonómico ha invertido en el templo gótico leonés 11,5 millones de euros en 33 años. De ellos, 350.000 en el pórtico: 145.000 en el traslado de las estatuas al interior de la Catedral y 110.000 en su restauración; el resto, en estudios preliminares.

La decisión de no devolver las estatuas góticas al pórtico, tras su rehabilitación, se debe a «la imposibilidad de asegurar su perdurabilidad», según la Junta. Y es que los análisis fueron concluyentes. «La portada occidental está dañada por tres causas fundamentales: las condiciones climáticas y de contaminación, la fragilidad de la piedra y algunas intervenciones de restauración del siglo XX».

La orientación del claustro (en el ala septentrional del edificio) y los crudos inviernos leoneses no parecen aconsejar este enclave como última morada de unas estatuas que han sufrido graves mutilaciones.

La Virgen Blanca es la única que permanece en el pórtico. Se trata de una copia realizada por el escultor Seoane en la década de los cincuenta. Las 23 que fueron retiradas son obra de diferentes maestros y épocas (entre los años 1280 y 1458).

Los investigadores han detectado que en algún momento del pasado —la fecha es una incógnita— las esculturas del pórtico fueron cambiadas de sitio. La colocación de Salomón y la reina de Saba no cuadra; tampoco casa que esculturas que representan al mismo santo estuvieran seguidas. Presumiblemente, el Cabildo colocará las réplicas en el orden que tenían cuando fueron apeadas. Originalmente las estatuas estaban policromadas, aunque la pintura es ahora prácticamente imperceptible.

Catedrales como las de Notre Dame o Siena no lucen en el exterior sus esculturas originales. En el siglo XIX el célebre Viollet-le- Duc no sólo colocó estatuas nuevas en la catedral francesa, sino que puso su propio rostro a alguna escultura decapitada. En la catedral de Burgos, que optó por réplicas en resina, no han dado el resultado que se esperaba.

Juego de tronos

La Junta quiere que las actuaciones incluidas en El Sueño de la Luz —como se denominó desde 2005 el plan de restauración de la Catedral, incluidas las vidrieras— se adscriba a un nuevo programa llamado ‘Tronos’, coincidiendo con el octavo centenario de la proclamación como rey de Castilla de Fernando III.