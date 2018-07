Potato Head Jazz, en León

Lugar: patio del Instituto Juan del Enzina.

Hora: 22.00.

Entrada: gratuita (hasta completar aforo).

dl | león

Potato Head Jazz Band abre hoy el Festival de Jazz que las obras en el claustro de San Isidoro han obligado a trasladar al patio del Instituto Juan del Enzina. Se trata de una banda de hot jazz, swing y dixieland integrada por seis miembros de tres nacionalidades, española, australiana y argentina. Una de las mejores bandas de este estilo del país, creada hace quince años en Granada con la idea de recrear el jazz tradicional de las primeras décadas del siglo XX. Un estilo que pretende respetar al máximo la estética y el sonido de los orígenes del jazz en New Orleans. La banda ha actuado en algunos de los mejores festivales europeos y fue elegida The most entertaining band tras su paso por el Festival Internacional de Jazz de Birmingham. La Potato Head Jazz Band se distingue por su calidad musical, su elegante puesta en escena, por los instrumentos de época y el humo. El miniciclo organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León prevé otras dos actuaciones. Mañana, a la misma hora y en el mismo lugar, actuará Elkano Browning Cream con Jean Marie Ecay como invitado especial; el sábado le tocará el turno a Luis Coloma trío.