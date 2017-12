El Purple hace una buena caja

verónica viñas | león

Al Purple Weekend le salen bien las cuentas. Ha cerrado una espléndida edición, por la que han pasado más de 11.000 espectadores. Es difícil comparar cada año con el anterior, porque la duración del festival oscila y también varía el número de conciertos. «Estamos muy satisfechos». La frase, del gerente del Purple, Luis Alfonso Rodríguez, es el mejor resumen.

El Purple ha hecho una buena taquilla, en torno a los 100.000 euros, y los 325 abonos que se pusieron a la venta también se agotaron. Más difícil es contabilizar el impacto económico que supone para la ciudad albergar el que seguramente es uno de los mejores festivales sixties del mundo. Los organizadores estiman que la ‘inyección’ del Purple podría rozar el millón y medio de euros. Y es que la hostelería ha estado «a tope»; en torno al 90 por ciento de ocupación.

De momento, ningún analista ha trazado el perfil del espectador del Purple, pero la mayor parte del público pertenece a la generación de los fundadores de la que en un principio era una cita ‘mod’, Alejandro Díaz, conocido artísticamente como Alex Cooper, y Elena Iglesias, cantante y teclista de Los Flechazos, respectivamente. Es decir, tienen entre 40 y 55 años o, lo que es lo mismo, pertenecen al segmento potencialmente más ‘consumista’.

Como en años anteriores, los conciertos del CHF, donde actúan las bandas más potentes, han rozado el lleno. También Espacio Vías ha colgado el cartel de no hay entradas durante tres días, mientras que Studio 54 ha estado al borde de llegar a su aforo máximo.

El Purple despidió ayer su 29 edición con la ya imprescindible concentración de scooters, en una jornada que dio mucho de sí, desde la actuación de la legendaria banda californiana Redd Kross, al musical Team Surrender, interpretado por alumnos de la Escuela Municipal de Música y que abre las puertas del festival también al público infantil y juvenil.

Antes de que los hermanos McDonald se apoderaran del escenario del CHF, el público pudo ver a The Mystery Lights, que iniciaron ayer en León su esperada gira española, así como a los alemanes Roman and the Rosarys, que aterrizaban con su disco recién producido por Jim Diamond.

Un puente intenso que ha permitido a los cada vez más numerosos seguidores del Purple disfrutar de Evil Evil Girrls & The Malvados y The Salamanders, Nikki Corvette, The Frowning Clouds, The Event o Lime Spiders. Mucha música, pero también exposiciones, djs, alldayers, allnighters, mercadillo... La incógnita ahora es averiguar qué se les ocurrirá a los organizadores para celebrar que en 2018 el Purple cumple 30 años.