El Purple ‘resucitará’ a los míticos The Event

verónica viñas | león

La música los separó y el Purple Weekend volverá a unirlos. El festival leonés más internacional ‘resucitará’ a la legendaria banda The Event, con sus miembros originales. No es la primera vez que la gran fiesta sixtie consigue agrupar a bandas disueltas. Lo hizo con The Loved Ones, que llevaban 20 años ‘divorciados’, o cuando juntó a la primera formación de Manuel Scan —Bart Mendoza, Keving Ring y David Fleminger—, así como al fichar al grupo británico Any Trouble, que tras siete años en dique seco, reaparecía en León con tres de sus músicos fundadores, Clive Gregson, Chris Sparks y el batería Martin Hughes.

En el cartel del Purple, que en esta edición se celebrará los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre, ya están confirmadas una decena de bandas, como Lime Spiders, The Frowning Clouds, Together Pangea o The Mystery Lights. Un programa en el que llama la atención la abundancia de bandas australianas. Esta semana el Purple se apunta a las rebajas y saca a la venta los abonos a un precio de 65 euros.

Una de las estrellas es, sin duda, Nikki Corvette, que actuará acompañada por The Romeos Psychotic Youth. Nikki empezó en la música hace cuarenta años. Entonces se llamaban Nikki Corvette & the Convertibles. Dos años más tarde grababan su legendario álbum para BOMP!, un «refrescante conglomerado» de power pop, rock, punk y new wave.

El Purple, que en la pasada edición conseguía las mejores cifras de sus 28 años de historia, al reunir a más de 14.000 espectadores y con un impacto económico en la ciudad que superó los 1,6 millones de euros, también ha fichado a los australianos Lime Spiders. El grupo, que inició su andadura en 1979, se convirtió en un icono en 1987 con The Cave Comes Alive, que lideró las listas americanas e inspiró a la revista Rolling Stone para describirlos «como unos Sex Pistols pasados de ácido».

También de Australia llegarán The Frowning Clouds, grupo que ya pasó por León hace seis años y que hace gala de la furia adolescente de bandas como Peebles, Nuggets y demás compilaciones del garage-punk, así como el sonido y la actitud de los primeros Stones, pero con la vista puesta en el más puro rhythm & blues.

Un misterioso bromista

El festival traerá también a uno de los artistas más misteriosos, Tito Ramírez, que desató la locura entre los amantes del soul con el tema El solitario. Apenas ha ofrecido un concierto a ritmo de soul, rock latino y boogaloo y sólo ha publicado un single que se agotó en días. Una rareza que encubre una broma de la discográfica en complicidad con este polifacético artista, que en realidad es el alter ego de Peter Boogie Parker, el guitarrista de Los Granadians del Espacio Exterior.

The Living Eyes, que toman su nombre del célebre álbum de los Bee Gees, son la nueva sensación del garage rock teenager australiano. El joven grupo neoyorquino The Mystery Lights recuerda a las potentes bandas de la América profunda de los sesenta con toque garajero; un grupo que pone mucho énfasis en las letras.

Los californianos Togehter Pangea pondrán el toque surf- punk con los temas que han recopilado en álbumes como The Phague, Living Dummy y Badillac. Este año estarán en León los vascos The Allnighters, que en la pasada edición fueron contratados para promocionar el Purple en Madrid con un concierto en la sala El Sol, donde presentaron su último disco, Everything is changing.

De momento, no hay ninguna banda leonesa en el programa del Purple, aunque aún faltan cinco meses para un festival por el que el año pasado desfilaron 24 grupos y 15 Dj’s.