El Purple Weekend atrae en León cada año a 10.000 personas

León capital leonesa reunirá del 5 al 8 de diciembre a 22 bandas musicales y 12 DJ en la trigésima edición del Festival Internacional Purple Weekend, una cita que espera superar los 10.000 visitantes de la pasada edición, en la que tuvo una repercusión económica para la ciudad de 1,5 millones de euros.

El alcalde de León, Antonio Silván, aseguró que se trata de un evento “de referencia en la ciudad pero también nacional e internacional”, al ser un festival “con solera y consolidado” que forma parte de la agenda cultural de León “a mucha honra”.

Por ello, para la realización de este evento, el consistorio aporta 14.000 euros, así como la cesión de Espacio Vías y el CHF, que se suman a la aportación de 10.000 euros de la Junta, a través de la Fundación Siglo, que también permite la utilización del Musac y la Biblioteca Pública de León.

El Purple Weekend, organizado por la asociación Centro León Gótico, cuenta también con el patrocino de Estrella Galicia, cuyo marketing manager, Santiago Miguélez, anunció que la marca ha decidido dar también su nombre al festival, que desde esta edición pasará a denominarse Purple Weekend Estrella Galicia.

Entre los nombres que integran el cartel de esta XXX edición del Purple Weekend, en la que Pacho Rodríguez aseguró que se realizará un culto a la escena musical anglosajona con el rhythm and blues como denominador común, se encuentran Ken Stringfellow, que actuará el jueves 6 de diciembre a las 17 horas en El Albéital, y de Stone Foundation, que actuará junto con The kinetic y The Resonars a las 21 horas del viernes 7 de diciembre en el CHF.

El abono tiene un precio de 75 euros en venta anticipada y 80 en taquilla, mientras que las entradas sueltas van desde los cinco a los 32 euros. Las actuaciones que tendrán lugar en el Musac son gratuitas. Como es habitual, el programa musical se complementa con otras actividades como el mercadillo vintage, la feria del disco y varias exposiciones, así como un ciclo de cine.