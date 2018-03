El Purple Weekend llega hasta Japón

verónica viñas | león

El Purple Weekend se ha puesto en marcha. El festival ya ha hecho los tres primeros fichajes para la edición en la que cumple 30 años. Los japoneses Gorilla, el hispano-holandés Max Meser y el australiano Wesley Fuller desfilarán por León entre el 5 y el 8 de diciembre, en el tradicional puente de la Constitución.

Previsiblemente, los organizadores querrán celebrar por todo lo alto las tres décadas del Purple, un festival que el año pasado se cerró con unas cifras inmejorables: más de 11.000 espectadores y una taquilla que rozó los 100.000 euros. Unos resultados que no han dejado de crecer en las últilmas convocatorias. Por primera vez en la historia del Purple, el programa incluirá a un grupo nipón. Se trata de la jovencísima banda Gorilla. El cuarteto de Tokio —integrado por Kenny Ogawa (guitarra), Atsushi Pop’n Kasai ( bajo), 440 (batería) y Jun Ichioka (guitarra)—, que publicó el año pasado un auténtico ‘bombazo’, It’s All Pop, reclama un puesto de privilegio en el power pop mundial.

Otra de las confirmaciones es el australiano Wesley Fuller, que en 2016 publicó el prometedor Melvista, definido como «desacomplejado rock de gusto añejo que recuerda mucho al de los irlandeses The Undertones», y que a León llegará con su reciente trabajo Inner City Dream. El músico afincado en Melbourne escribe temas sobre sus vivencias personales, como su traslado a un barrio sucio de la gran ciudad.

El tercer fichaje para el cartel de la 30 edición del Purple es el músico hispano-holandés Max Meser, que formó su primera banda hace seis años en Amsterdam. Meser ha publicado dos discos, Change (2016) y Pictures (2017), y ha sido telonero de la reconocida banda irlandesa The Strypes. Meser, que prefiere ser denominado artista antes que mod y es fan confeso de los Beatles, «encaja perfectamente con los jóvenes geezers de la escena pop actual, pero también con los iconos pop de los 60 como The Kinks y The Who».