El Purple ya tiene cartel

El Purple Weekend ya ha hecho público el cartel para esta edición, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre y en la que ha tirado la casa por la ventana para celebrar sus 30 años.



El festival, que comenzó siendo mod y se ha ido abriendo a nuevas músicas, acogerá a bandas como los norteamericanos The Kinetics, The Resonars o The Hentchmen, además de Matthew Sweet o Triptides.