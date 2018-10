El Purple ya tiene estrellas

verónica viñas | león

El Purple Weekend de este año tiene ‘barras y estrellas’. Y no sólo porque Estrella de Galicia siga siendo el principal patrocinador, junto al Centro León Gótico, sino porque la mitad de los grupos son norteamericanos, incluidos los tres que encabezan el cartel: Matthew Sweet, The Kinetics y The Resonars.

La edición en la que el festival que empezó siendo mod y ahora es ‘sixtie’ cumple 30 años y cuando faltan únicamente 48 días para el puente de la Constitución los organizadores no tienen aún claro si los grandes conciertos se mantienen en el CHF o si se trasladan al Palacio de Exposiciones.

Pese a todo, el director artístico del Purple desde hace casi una década, Constan Chao, que lleva prácticamente desde diciembre del año pasado preparando la programación de una edición tan emblemática, se siente satisfecho del programa. Destaca a Matthew Sweet, un músico que se deja ver poco por este país. «Es un nombre legendario de la escena power pop norteamericana, que ha sacado disco nuevo este año y que viene con una banda de lujo: Jason Victor (Dream Syndicate) a la guitarra, Rick Menck a la batería y Paul Chastain, de Velvet Crush, al bajo».

Recuerda que The Resonars pisan por primera vez Europa y «es una banda muy de culto en Estados Unidos, con su líder Matt Rendon al frente, que comenzó grabando todos los instrumentos en sus álbumes y que finalmente se decidió por montar una banda estable para llevar sus incontables éxitos al directo». En cuanto a la banda de San Francisco The Kinetics, Chao considera que «pese a tener un recorrido bastante corto en los 90, dejó mucha huella en la escena sixtie, con un estilo más enfocado al soul y el mod jazz».

El cartel tiene otras sorpresas, como Hannah Williams and The Affirmations, una de los mejores voces de soul que ha dado el Reino Unido en las últimas décadas y que algunos consideran ya la digna sucesora de Amy Winehouse. La representación patria corre a cargo de dos bandas legendarias, como son Los Imposibles y La Granja, a los que se suman los leoneses Los Modernos, con el ex Flechazo Héctor Escobar al frente. Chao también considera un lujo la presencia de The Hentchmen, una de las mejores bandas de la época dorada del Detroit de los 90. La banda británica Cyanide Pills, prevista inicialmente, al final se ha caído del cartel de este años. El fin de semana purple sí contará con la presencia del músico hispano-holandés Max Messer, que prefiere ser denominado artista antes que mod y es fan confeso de los Beatles.

Lo cierto es que el director artístico del Purple tiene «buena literatura» para adornar y justificar a cada uno de los 19 grupos que ha fichado para esta edición. El reto es superar las cifras de la anterior convocatoria, que se cerró con más de 11.000 espectadores y una taquilla que rozó los 100.000 euros.

Como viene siendo habitual, además de mucha música, djs, alldayers, allnighters, mercadillo y scooters habrá varias exposiciones. El Albéitar acogerá El rugido del beat. Festivales Musicales en León 1966-67; Big Bang Pop, de Dr Hofman; Purplephonia, con obras de Cristina Pedreira, Dr Hofman y Eva López Campesino; y Purple Weekend 30 años.

Las entradas para los conciertos se pondrán a la venta a finales de semana.