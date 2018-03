«Que no digan que no se lo advertimos»

e. gancedo | león

«Son símbolos. Símbolos de lo que está pasando en el medio rural. Y son aglutinantes de la identidad de cada comarca. Por eso, el hecho de venirse abajo supone un mazazo para la gente del lugar». Es lo que ayer reflexionaba José Luis Alonso Ponga, catedrático de Antropología Cultural, a propósito del desplome de una parte del castillo de Alcuetas, su pueblo natal. «Es una pena porque justo en navidades se había terminado de diseñar un proyecto pensado para ponerlo en valor; así que ha sido de lo más inoportuno», dijo, pero también sostuvo que el caso puede «convertirse en algo positivo» si sirve para acelerar la recuperación de lo que queda.

Desde la asociación en defensa del patrimonio leonés Promonumenta, David Gustavo López también lamentó que, hace sólo una semana, miembros del colectivo se reunían con el delegado territorial y con la jefa del Servicio de Cultura de la Junta en León para tratar la situación de Marialba y del castillo de Alcuetas. «Los ayuntamientos a los que pertenecen han enviado solicitudes para optar a las ayudas publicadas recientemente por la Diputación, que son de un máximo de 200.000 euros, y habíamos quedado en que, si las lograban, la Junta estudiaría ampliarlas en ambos casos», informó.

López habló de al menos ocho castillos y torres que en la provincia podrían seguir el mismo camino que el de Alcuetas, pero se detuvo en deplorar el estado «terminal» de la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera. «Sólo el ayuntamiento de Villaturiel se ha ocupado recientemente de hacer algunas labores de desbroce. A este paso no se va a ver ni en superficie —expresó—. Eso ya no se puede caer más». El escritor y divulgador recordó que la responsabilidad última recae sobre el titular de estos monumentos, la Junta de Castilla y León, y repitió: «Llevamos décadas advirtiendo de su estado. Que no sea por las veces que lo hemos dicho».