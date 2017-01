Rajoy no ha visto ninguna de las películas aspirantes a los Goya

A una semana de que se celebre la fiesta más importante del cine español, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ha confesado este jueves que no ha visto ninguna de las películas que aspiran a los Premios Goya (una gala que tendrá lugar el 4 de febrero). En una entrevista en Onda Cero, ha admitido que "no ha podido ver" ninguno de los filmes. "Para mi desgracia no veo el cine", afirmó, a pesar de que algunas de las cintas que aspiran a la estatuilla, como 'El hombre de las mil caras' o 'Tarde para la ira' están disponibles en la plataforma de pago Filmin.

El presidente alegó que su desconocimiento se debe a que "lee novelas", como si la afición a la lectura y al cine fueran incompatibles. En ese momento, el presentador, Carlos Alsina, le comentó que debido a su escaso interés, el mundo del cine se queja de su falta de sensibilidad, a lo que Rajoy contestó que solo le critican "algunos" y que es un asunto que tiene "pendiente para el futuro", junto con "otros muchos".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha explicado que acaba de leer 'Patria', de Fernando Aramburu, un libro que ha considerado "imprescincible" para conocer lo sucedido con ETA y sus víctimas. En estos momentos, ha señalado, está leyendo 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes de Vega.