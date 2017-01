Retrato de ciudades con gente

marcelino cuevas | león

Los colores al agua, las acuarelas, tienen entre otras muchas propiedades la de la transparencia. Satur Vizán, un zamorano enamorado de León, prescinde de esta y de otras cualidades de esta técnica pictórica que habitualmente intenta plasmar en una sola mirada el paisaje o los personajes. Este pintor no sigue ninguno de los parámetros inherentes a la acuarela, pero consigue con ella efectos espectaculares. Lo primero que hay que destacar de Vizán es el perfeccionismo de su dibujo. «Yo, cuando me enfrento a un cuadro disfruto con todo el proceso de creación, pero especialmente en los primeros momentos en los que dibujo el tema al que después he de poner color. Pretendo que el dibujo sea enormemente realista». Vizán emplea la acuarela casi en seco, olvidándose de las sutiles aguadas características de esta técnica. Así, sus colores ganan en solidez y sus obras pueden realizarse con la rapidez que proporcionan los colores al agua de rápido secado. «Creo, y lo demuestro con mis obras, que la acuarela también puede ser una técnica con el color saturado, muy alejada de la magia de la aguada», afirma.

Ha cuidado el artista, que pinta con especial cariño las calles de la capital de España o las luminosas galerías de La Coruña, dedicar una parte de sus obras a representar rincones leoneses, especialmente la calle Ancha y sus alrededores, en este caso la Plaza de Santo Domingo. Y lo ha hecho buscando hermosos efectos luminosos. Divirtiéndose pintando fuertes contrastes en sugerentes claroscuros. Añadiendo en sus obras la vida que aportan los turistas que miran embobados el esplendor de las diferentes ciudades que retrata con sus pinceles.

Vizán intenta reflejar el latido de las ciudades y los pueblos que pinta. Así en sus cuadros hay coches, motocicletas y autobuses de vivo colorido, y hay personas, muchas personas que viven el momento elegido por el pintor para realizar su obra. Siempre quedará algún crítico que diga que para hacer estas obras tan superrealistas ya está la fotografía, pero no hay duda de que la visión cálida y personal que el artista propone en estas originales acuarelas nada tiene que ver con la fría impresión de la placa fotográfica.