El ring musical de Polo Nández

Acaba de grabar sus dos primeros videos y ya tiene decenas de miles de seguidores. Se llama Polo Nández, y es leonés, cantante y compositor de música con un estilo muy fresco de pop latino y dance pop. De voz dulce y melódica, este joven músico, a quien ya le ha echado el ojo una gran discográfica, presenta composiciones pegadizas. Después de su single Me voy contigo, Polo Nández presenta su nuevo tema Lo que quiero, un single lleno de fuerza para bailar y disfrutarlo, donde Polo Nández cuenta con la gran colaboración del grupo malagueño Clase-A, que aportan fuerza y ritmo a la canción. Polo Nández ha creado su propio estilo fusionando el pop latino y el reggaeton, componiendo así temas que transmiten alegría y buen rollo. Este joven artista quiere ser uno de los referentes en la música latina.

Desde sus inicios se preparó instrumental y vocalmente para presentarse a varios concursos de televisión, donde destacó su posición en Operación Triunfo, año 2005. De los 22.000 participantes consiguió quedar entre los 40 primeros. Gracias a ello consiguió varias entrevistas entre ellas en el programa Crónicas Marcianas. Desde entonces su carrera no ha parado de crecer, después de su single Me voy contigo en España y en Hispanoamérica, que ha conseguido, en sus primeros tres meses de lanzamiento más de 100.000 visitas en youtube, ahora presenta Lo que quiero con un mayor número de fans y de seguidores en todas sus redes sociales y en su canal de youtube. «La grabación de Lo que quiero ha sido muy divertida y muy intensa, he contado con un gran equipo de profesionales que han conseguido hacer un videoclip que está a la altura de los grandes de la música , tanto a nivel técnico como a nivel de producción», destaca.

El cantante Polo Nández en el Musac. F. OTERO PERANDONES

El músico rodó una parte del videoclip en un ring de boxeo profesional donde contó con Rafa Guerrero, el periodista de los 40 principales Mures, el campeón del mundo de lanzamiento de peso Manuel Martínez y Ruth Marcos. Polo muestra su satisfacción por la participación en la postproducción de Yáser González, colaborador de Manolo Tena.

Polo Nández trabaja en la actualidad en el lanzamiento de un nuevo disco, que se compone de ocho canciones, entre las que va a haber dos balada. «Para entonces esperamos tener algún avance con la discográfica, y desde luego Yaser González se encargará de todos los temas de producción», sostiene. Aunque leonés, Polo tiene raíces mexicanas, de ahí que le llamen tanto la atención la cultura latina. Sin embargo, este joven explica que lo que le inspira es, sin duda, León: «la gente que veo cuando paseo por la calle ancha, las historias que me cuentan mis amigos… y después le pongo un toque personal de algo que llevo muy dentro que son los ritmos de más allá del charco.»