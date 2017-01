El robo ‘leonés’ que sacude La Mancha

e. gancedo | león

«Cuando me llamaron me dijeron: ‘Tenemos dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que la exposición ha sido un éxito total de público, de opinión, etcétera. La segunda... que te han robado un cuadro’. No me lo podía creer». En las últimas semanas, al pintor leonés Félix de la Concha le ha costado creer muchas de las cosas que le han venido pasando. Alguna de las cuales incluso previa al hurto de su obra Kiosco de los Jardinillos del Museo Municipal de Albacete, acaecido este mes de diciembre y que ha desembocado en una inusitada borrasca política en la ciudad manchega.

Inquieto creador, responsable de actividades artísticas tan experimentales e innovadoras como una suerte de retratos-entrevista, grabados en vídeo, sobre judíos supervivientes del holocausto nazi; series en torno a grandes literatos leoneses, españoles e hispanoamericanos; y hasta la producción de una obra mientras una orquesta sinfónica tocaba en directo, Félix de la Concha ha residido en numerosos lugares —de Estados Unidos a Suiza, de Argentina a Cuba, Egipto o México— y en todos ha venido retratando su entorno desde las más originales perspectivas. Eso mismo hace también en Albacete, donde ahora vive y donde encaró la tarea de plasmar el emblemático Parque de los Jardinillos desde todas las luces y tonalidades posibles, desafío muy del gusto de De la Concha. Fue en la exposición resultante de ese trabajo —en pleno centro de la ciudad— donde le sustrajeron el óleo, de pequeñas dimensiones y valorado en unos 2.000 euros.

«Se trataba del único de ese tamaño que era independiente de las series pintadas sobre el tema —explica el pintor—. Se lo llevaron con los cuatro clavos que lo sujetaban y con la cartela para que no se notara su falta. Se dieron cuenta un viernes, días antes de que se clausurara la exposición. Y hasta la semana siguiente no me lo comunicó el Ayuntamiento». Una administración cuyo modo de proceder había asombrado al leonés —negativamente— desde los preparativos de la exhibición. «Mi malestar se inició al saber que no se aseguraba mi obra cuando fueron a recogerla. En ese momento requerí una hoja de entrega, imprescindible para dejarla en depósito. Tuve que amenazar con suspender la muestra si no me daban un documento firmado donde hubiera constancia del depósito, porque ni eso me querían dar. Pretendían que dejara toda mi producción de dos años sin un recibo de entrega...».

Su indignación —y la de muchos otros— se agudizó con la gestión que hizo el Consistorio del robo: «Esperaron a poner la denuncia en la Policía hasta que la noticia llegó a los medios. E hicieron lo posible por ocultarlo. A mí me pidieron que fuera discreto; en otras palabras, que no se lo dijera a la prensa. Pero se enteraron y me llamaron de todos los medios. El partido Ganemos critica ahora la gestión del Ayuntamiento, que es del PP, y hay muchísima gente molesta, sobre todo al saber que no se había asegurado la obra». Hasta la fecha, De la Concha no sabe si se le va compensar económicamente por la obra desaparecida, pero sobre todo lamenta la «actitud aberrante» de pensar que es la institución «la que hace el ‘favor’ de ceder la sala y allí se entienda el que expone», dijo.

Lo expresó bien claro el cineasta albaceteño José Luis Cuerda, con quien el leonés mantuvo en el cine Capitol una conversación-retrato enmarcada en la muestra: «No sólo eres un pintor cojonudo sino un profeta brillante. Todas las desgracias burocráticas que me comentaste se han cumplido».