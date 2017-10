El rock desaforado de Volcanics estalla hoy en el Gran Café

dl | león

El activo Gran Café de León convoca hoy a otro concierto en el que la potencia sonora y el rock sin contemplaciones serán los protagonistas principales: todo ello gracias a la banda invitada, Volcanics. «Buenos representantes del genuino high-energy australiano, la publicación de su último álbum, Oh Crash..., ha provocado un gran revuelo entre los amantes a las guitarras desenfrenadas. Toda una declaración de intenciones: un puñetazo cargado de rock directo a tu cara», según caracterizan los organizadores.

Dignos herederos de Radio Birdman, The Volcanics se formaron en la ciudad de Perth con el propósito de crear rock ‘n’ roll en estado puro y sin aditivos. Inspirados por bandas locales como The Victims y The Scientists, así como por los sonidos clásicos de The Stooges, MC5 y AC/DC, la banda creo su propio estilo de rock de alto octanaje listo para estallar en el escenario. The Volcanics son conocidos por su crudo y explosivo directo y, como recuerdan desde el Gran Café, están modestamente orgullos de haber compartido el escenario con bandas como Jon Spencer Blues Explosion, The Hellacopters, Celibate Rifles, Mudhoney, The Drones, Radio Birdman, The Saints, The Datsuns, The New York Dolls y You am I, además de haber tocado en el festival más importante del país: el Big Day Out.

La banda ha girado por Europa en sendas ocasiones y, tras dos discos y varios maxis a sus espaldas, ahora pasean por España su nuevo disco, que vio la luz en julio de 2017.

Las entrada anticipadas cuestan 8 euros más gastos de distribución en Elektra Comics, el Gran Café y Beloud.co), y 10 euros en taquilla.

Lugar: El Gran Café (calle Cervantes, 7).

Hora: 21.30.

