Rod Stewart actuará en Músicos en la Naturaleza

Rod Stewart es el primer artista confirmado de la nueva edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará en la localidad abulense de Hoyos del Espino el próximo sábado 29 de junio, donde presentará su nuevo álbum Blood Red Roses junto a otros grandes clásicos.

Así lo anunció ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró que próximamente se desvelará el segundo artista internacional y la «primera estrella» nacional que completarán el cartel del concierto, cuyas entradas salen a la venta este viernes. Stewart llegará con su nueva gira Life in concert, que arranca el 31 de mayo del 2019 en Southampton, y tiene dos únicas fechas confirmadas en España, Fuengirola (Málaga) y Músicos en la Naturaleza. El músico, «historia viva de la música», llega a Ávila con grandes clásicos como Maggie May, Da ya think I’m sexy?, I don’t wanna talk about it o Sailing y canciones del último disco, según indicó Quiñones. Con «su voz, estilo y composición» el intérprete londinense ha trascendido todo tipo de estilo musical y ha convertido cada uno de sus álbumes en «joyas musicales» como «pocas» estrellas han podido hacerlo, expresó el consejero.