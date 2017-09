Rosario Pardo y Martiño Rivas hacen yoga en León

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 19 euros.

La respiración abre esta noche la nueva temporada teatral del Auditorio. Se trata de la comedia más romántica y transgresora del madrileño Alfredo Sanzol.

Rosario Pardo, en sustitución de Verónica Forqué —convaleciente de una operación de espalda—, junto a Nuria Mencía, Martiño Rivas, José Ramón Iglesias, Pietro Olivera y Camila Viyuela ponen en escena una comedia para enfrentar el desamor. La respiración parte de un hecho dramático, la separación de una mujer que lleva 15 años con su pareja y ve cómo un día, de la noche a la mañana, todo se termina. Nagore (Nuria Mencía) lleva un año sufriendo la pérdida y siente que está en crisis, no se encuentra, no sabe qué hacer, sigue echando de menos mucho a su ex. Su madre (Rosario Pardo) aparece entonces en escena y le azota la conciencia con sus consejos, le sugiere que se deje llevar por una fantasía, que se adentre en otros mundos, que empiece a descubrir otras posibilidades para que no se quede aferrada a un solo recuerdo. La memoria tiene que servir para crear cosas nuevas, hay que vaciar el cuerpo y la mente como quien vacía un armario para que entren cosas nuevas.

Nagore entonces hace caso a su madre y deja que entren en su vida un profesor de yoga (Pietro Olivera), su hermano fisioterapeuta (José Ramón Iglesias) y su hijo, que es preparador físico, (Martiño Rivas). A las clases de yoga también asiste la novia del hijo (Camila Viyuela). Los personajes masculinos representan el cuidado y la salud del cuerpo, mientas que las mujeres encarnan la parte más cerebral, todas ellas son juristas y abogadas. Ambos mundos se encuentran y conviven en esta historia que plantea una reflexión sobre qué es el amor, cómo amamos, cómo el amar a unos no significa necesariamente dejar de amar a otros.

Esta es la sinopsis de esta comedia romántica, transgresora y en parte autobiográfica del director y autor madrileño Alfredo Sanzol. Una producción de las compañías Teatro La Abadía y Lazona. Sanzol explica que «a lo mejor todo lo que vemos en el escenario transcurre en la cabeza de Nagore, es una fantasía y por eso no hay necesidad de recrear los espacios físicos.