Sáenz de la Calzada cabalga de nuevo

marcelino cuevas | león

Luis Sáez de la Calzada fue médico, poeta, actor, pintor, político… fue, en definitiva, uno de los personajes más importantes de la cultura leonesa en el siglo XX. Ha pasado ya mucho tiempo desde su desaparición, pero nunca es tarde para recobrar su figura, para poner en valor su recuerdo. Esta tarde, bajo los auspicios del Instituto Leonés de la Cultura de la Diputación Provincial, se inaugura una magna exposición de su obra pictórica, titulada Calzada. El humanismo renaciente. Y se anuncia la pronta presentación de un libro que glosa la figura de Sáez de la Calzada y que contiene un profundo estudio biográfico del personaje, a cargo del pintor también leonés Adolfo Álvarez Barthe.

La biografía de Adolfo Álvarez Barthe será presentada en la madrileña Residencia de Estudiantes el día 10 de diciembre; y en León, el 13 del mismo mes en la Biblioteca Azcárate de la Fundación Sierra Pambley. En el libro Barthe intenta entender «en qué marco nace Calzada, que fue un marco bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, a la que el padre de Calzada envió a estudiar a sus siete hijos».

La exposición ha sido comisariada por Adolfo Álvarez Barthe y Luis García, quien explica: «El motivo de la muestra, es hacer público el reconocimiento y agradecimiento de la Diputación de León por la importante y significativa donación de obras del artista —que no se encontraba representado en la colección adecuadamente— y que la familia de Luis Sáenz de la Calzado realizó a los fondos de la colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de León ILC. Un conjunto amplio integrado por 31 obras pictóricas de gran valor artístico y destacada significación, algunas de las cuales participaron en la gran retrospectiva que de su obra se realizó en Madrid en las salas del Cuartel del Conde Duque, también un mural al temple y varios cuadernos, pequeños manuscritos con varios dibujos y apuntes, hasta un total de 75 obras diversas».

Sobre Calzada comenta Adolfo Álvarez Barthe: «Frecuentó la madrileña Residencia de Estudiantes; formó parte, dirigido por Federico García Lorca, del elenco de actores de La Barraca; se sumó a las vanguardias que durante los años veinte y treinta se ensayaron en Madrid; sobrevivió, enmascarado en el Teatro Nacional, a la Guerra Civil y a una dura posguerra; durante el franquismo se convirtió en un poeta secreto; practicó la odontología y el magisterio universitario en León, ciudad en la que ejerció sus muchas vocaciones mientras preparaba el camino de la transición democrática».

Obras sin tiempo

Álvarez Barthe dice sobre la exposición que hoy se inaugura: «La exhibición de su obra pictórica plantea algunos problemas. En primer lugar, no es fácil determinar un itinerario cronológico, pues Calzada no databa sus obras, salvo aquellas que hacían de la fecha de ejecución la clave de la pieza. Tampoco disponemos de registros suficientes y solventes para establecer la diacronía de su trabajo. Así que hemos optado por una solución sincrónica, reagrupando lienzos, tablas y papeles alrededor de los temas que, durante su dilatada experiencia artística, no dejó de tratar: arlequines y ángeles como seres mediadores, animales que reflejen mitos y nos instruyan sobre la evolución convergente, ojos heterotópicos, seres durmientes, lo mistérico en la mujer, la máscara y el teatro, lo enigmático del círculo, los autorretratos como emblemas y la pervivencia del legado artístico de sus amigos fallecidos». Resume el pintor e intelectual: «Al fin y al cabo, Calzada sintió como misión, al igual que todos los sabios, la celebrada unión alquímica de los contrarios: la de estilos artísticos que se excluían, la de épocas de España que se negaban la una a la otra y la de una ciencia que se apartaba de las humanidades».