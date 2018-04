Sahagún, favorita para Las Edades 2020

e. gancedo | león

La presentación de las tres obras de arte del Obispado leonés que formarán parte de la nueva exposición de Las Edades del Hombre —en Aguilar de Campoo, de mayo a noviembre— sirvió también para deslizar un mensaje nada subliminal: el de que la Diócesis legionense podría muy probablemente acoger, dentro de dos años, en el muy redondo 2020, la edición número 25 de este importante evento itinerante que divulga y pone en valor el inmenso patrimonio cultural de todas las diócesis de la comunidad autónoma.

El obispo de León, Julián López, expresaba ayer que «espera y confía» en que, «si no es en la próxima edición», al menos sí «en la siguiente», un lugar de la Diócesis «que reúna las condiciones adecuadas» acoja la iniciativa, que acostumbra a mover miles de visitantes y cuyo impacto económico sobre la población protagonista es siempre importante. Por «condiciones adecuadas» se entiende un lugar rico en arte sacro, sea este capital de provincia o villa destacada. La ciudad de León ya acogió, en la Pulchra Leonina, una memorable tercera edición dedicada a la música, por lo que, teniendo en cuenta que en 2016 Sahagún y Valencia de Don Juan ya lanzaron su candidatura conjunta y que no hay otro lugar similar en el territorio de la Diócesis, la población facundina con su añadido riberano es el espacio geográfico que sobrevoló la rueda de prensa de ayer, aunque ante las preguntas directas de este periódico, los intervinientes prefirieron no dar nombres concretos. Tal posible edición de Las Edades supondría un espaldarazo turístico y económico de gran valor no sólo para estas villas sino también para sus amplias zonas de influencia, lastradas por una terrible despoblación y formadas por multitud de pequeños núcleos con un más que interesante legado artístico en retablos, artesonados y tallas.

En cuanto a las obras del Obispado que viajarán a Aguilar de Campoo (Palencia), fue el director del Museo Catedralicio y Diocesano, Máximo Gómez Rascón, quien las presentó con detalle: en primer lugar, un salterio del siglo XVIII, en latín y procedente del Archivo de la Catedral, que contiene el célebre Cántico de los tres jóvenes, en una de cuyas líneas puede leerse: «Montes y cumbres, bendecid al señor», en perfecta sintonía con el lema de Las Edades de este año (Mons Dei, el monte de Dios, en referencia a las montañas como tradicionales lugares de encuentro con la divinidad). Gómez Rascón, que llamó a ese canto «el más ecológico» de la liturgia, continuó hablando del cuadro Camino del sacrificio de Isaac, del XVII, del taller de Pedro Orrente, conservado en el Museo de León y muy posiblemente procedente del antiguo monasterio de San Marcos tras su desamortización; y de la talla en madera policromada que refleja a Dios Padre (anónimo juniano, cercano a 1550), que procede del gran retablo, recientemente restaurado, de Cabreros del Río y que ahora se conserva en el Museo Catedralicio.

El responsable del departamento de Arte de la Fundación Las Edades del Hombre, José María Vicente, recordaba ayer que desde su primera edición en 1988, «más de once millones de personas han podido contemplar las 4.599 obras que se han expuesto», mientras que el delegado de la Junta en León, Guillermo García, subrayaba el firme compromiso del gobierno autonómico con esta veterana iniciativa y con la restauración y difusión del patrimonio sacro.