«Ser enemigo de la memoria es muy español»

d. roldán / a. soto | madrid

La llamada de teléfono interrumpió una mañana habitual en la vida de Almudena Grandes (Madrid, 1960). Estaba trabajando en La madre de Frankenstein, la quinta novela de la serie Episodios de una guerra interminable, donde la autora se ha sumergido en los primeros 25 años de la dictadura franquista. «Me he quedado en la página 80», contó Grandes. Por ahí iba cuando la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Olvido García Valdés, le comunicó que había ganado el Premio Nacional de Narrativa por Los pacientes del doctor García, la cuarta entrega de su particular visión a esos años de la historia reciente española.

El jurado del galardón, dotado con 20.000 euros y el segundo en el escalafón tras el Cervantes, destacó que la novela «se centra en la historia de la posguerra española, con aportaciones a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial». Grandes «ha conseguido un difícil y preciso equilibrio entre lo imaginado y la lealtad a la verdad histórica», continúa el fallo. En esta ocasión, la autora se fija en dos jóvenes burgueses madrileños simpatizantes del bando perdedor de la Guerra Civil que tratan de mantener viva la llama republicana en la Segunda Guerra Mundial para conseguir, tal vez, la intervención de los aliados en España. Un premio que Grandes quiso compartir con todos los lectores que se han acercado a decirle que había contado la historia de sus familias en esos años oscuros. «Primero, es para todos aquellos que se han sentido reconocido en estos libros. Es un premio colectivo», explicó la novelista, que comenzó hace ocho años esta serie que llegará hasta los seis libros. Se inició con Inés y la alegría (2010), continuó con El lector de Julio Verne (2012) y marcó su tercer hito con Las bodas de Manolita (2014).

Cuando en 2010 planteó estos Episodios de una guerra interminable, mucha gente pensó que estaba «loca». «Me decían que era un proyecto anacrónico. Pero creo que se ha ido consolidando a lo largo de estos años. Y el cuarto ya no parece una marcianada», apuntó Grandes, quien reivindicó visitar esa parte de la historia. «Los españoles vivimos encima de una mina de oro, un filón extraordinario de héroes y villanos, de aventuras e historias que no se han contado. No me podía creer que nadie supiera que en 1944, 4.000 soldados ocuparon el valle de Arán durante diez meses», recalca la autora, que defiende la necesidad de recordar y de indagar en el pasado reciente. «Ser enemigo de la memoria es una cosa, una especialidad, muy española», dijo.