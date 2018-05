«Si algo me gusta más que la música es el ser humano»

verónica viñas | león

—¿La piel tiene más memoria que los políticos?

—Sí, la piel tiene mucha memoria. En mi álbum, hablo sobre todo de esa memoria libre, que nos emociona y nos eriza la piel. Esa piel la tenemos todos, más allá de política y religiones. Por eso quise hacer un homenaje a esas cosas que nos unen, en un mundo en el que parece que nos quieren separar.

—¿Qué tiene preparado para el público leonés?

—Musicalmente, los temas de mi último trabajo y un puñado de canciones que vienen desde el principio de mi carrera. A partir de ahí, no hay nada concreto preparado. Pretendemos que sea el público el que dirija el espectáculo cada noche.

—¿Qué se deja en el escenario tras cada actuación?

—El escenario, como dice una canción mía, me vacía, me llena y me desarma. La sonrisa y la mirada del público hace que llegues vacía de darlo todo y llena de recibir tanto.

—¿No le da vergüenza exponer sus sentimientos?

—Soy una persona tímida, pero si hago canciones es para contar la verdad. La gente siempre merece la verdad y la verdad pasa por quedarte en pelotas en un papel en blanco.

—¿Se lo podría contar a los políticos?

—Ahí ya no sé si se quedan tan en pelotas....

—¿La suya es una carrera de fondo?

—La mía se ha convertido en una carrera de fondo, pero empezó siendo un sueño en directo. Cuando hice mi primer álbum no me había soñado cantando, sino haciendo música, pero desde la cara B. Por tanto, mi carrera como intérprete es un sueño en directo.

—¿Ahora los músicos ya no sobreviven sin giras?

—No lo sé. No me lo he planteado. Los músicos lo que queremos es hacer música en todas sus formas. La finalidad del músico es hacer por necesidad y compartir por deseo. Mi carrera es como una fiesta de cumpleaños en tres partes. Una es hacer canciones, que es como buscar el regalo. La segunda es decidir cómo lo empaquetas, que sería la grabación en el estudio. Y el tercer paso, que es el más divertido, es ver la cara del cumpleañero cuando le das el regalo, que es el momento del concierto. No podría prescindir de ninguno de los tres, porque prescindiría del cumpleaños.

—¿Qué canta en casa?

—Canto lo que esté sonando en mi reproductor, desde música clásica a Bob Marley. Tengo muchos complejos, pero el musical no es uno de ellos. Escucho lo que me emociona.

—¿Reggaeton o rap?

—No suelo escuchar reggaeton, porque no he encontrado el tema que me toque la fibra, pero no tengo nada en contra del reggaeton.

—¿Qué canción le dedica a Cifuentes?

—El ‘Pena, penita, pena’.

—¿Cuál es la banda sonora de este país?

—Para mí, una canción mía que se titula Llegaremos a tiempo; pero de España y del mundo. Está todo igual. La fragilidad, desgraciadamente, es común. La gente no lo está pasando bien.

—Ha colaborado con artistas como Sting o Rubén Blades, ¿cuál le impresionó más?

—De todos he aprendido muchas cosas, no me puedo quedar con uno, porque prescindiría de un montón de aprendizaje. De unos he aprendido la libertad de la música; de otros, la complejidad de encontrar un molde que te haga diferente; o la emoción. Y me temo que quiero seguir aprendiendo otras muchas.

—¿Qué tal es la experiencia de ‘La Voz Kids’?

—Una pasada, porque cuando me llamaron yo no sabía nada del programa, porque no había podido verlo. Todo lo aprendí en directo. Ha sido mágico y muy bonito. Los niños lo viven de una manera muy especial. Son emociones todo el tiempo. El programa te permite ver la calidad y el talento de la generación que viene.

—En el 98 compuso el himno para la Selección Española, ¿se atrevería con el de España?

—No, porque es una obra que ya está hecha. Además es muy divertido tararear sin letra.

—Como canaria, ¿vive antes de tiempo?

—Depende de como lo veas, tengo una hora antes o una menos. Como canaria lo que tengo son muchas ventajas.

—¿En política se moja?

—Lo único que puedo decir es que creo en el ser humano por encima de todas las cosas. A mí me gustaría que la política uniera en lugar de dividirnos, porque en el fondo no somos tan distintos.

—¿Cómo se lleva con las redes sociales?

—Genial. Te da unas posibilidades que hasta hace poco no tenías. Si hay algo que me guste más que la música es el ser humano. Por tanto, eso de abrir una ventana y que se asome el mundo, para mí es espectacular.