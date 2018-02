Sid Griffin toca hoy en El Albéitar

Lugar: El Albéitar.

Hora: 21.00.

Entradas: 6 euros.

El Albéitar acoge hoy un concierto del norteamericano Sid Griffin, que inicia en León una gira en solitario por toda España para presentar su último disco, The Trick is To Breathe (2014).

Griffin es un cantante, compositor, guitarrista-mandolinista, director de orquesta y autor estadounidense que vive en Londres. En la década de los ochenta dirigió la banda The Long Ryders, con la que encabezaron el movimiento conocido como Nuevo Rock Americano, y editaron cuatro magníficos LPs con los que cautivaron a todos los aficionados al género. En ese momento su mirada estaba puesta en lo mejor del rock y el pop de los 60 y la música de raíces, dando incluso pinceladas de country y punk, y sobre todo grandes canciones con las que recorrieron medio mundo.

Tras la aventura de The Long Ryders Sid Griffin se mudó en la década de los noventa a Londres y allí puso en marcha a los Coal Porters, banda con la que ha facturado un buen puñado de discos de Bluegrass.

También ha tenido tiempo para editar cuatro discos en solitario, en los que desarrolla su faceta más acústica, con ecos que recuerdan a BoB Dylan, los Byrds o los mismísimos Flamin Groovies, empleando para ello su acústica de doce cuerdas o con su mandolina.

A todo lo anterior hay que sumar que Sid Griffin es un reputado critico de rock, trabaja en la BBC, ha editado varios libros de Dylan y Gram Parsons entre otros, y tiene su propio sello discográfico, denominado Prima Records.