Y el sol iluminó la Montaña

«Eso que me dices me lo pregunto yo muchas veces. Si el fotógrafo tomó aquellas imágenes, originalmente, en blanco y negro, ¿por qué les pongo yo color, qué ganan con eso?». La cuestión se la plantea de modo casi filosófico Antonio Alaiz, docente leonés afincado en Canarias y cuya afición por dotar de color a antiguas fotografías no cesa de crecer con trabajos que se han hecho muy populares, sobre todo, a través de la red social Facebook. Sus últimas ‘intervenciones’ han servido, en primer lugar, para reivindicar a uno de los grandes fotógrafos españoles del siglo XX, Juan Miguel Pando Barrero (1915-1992), pero también para ‘revivir’ la vida cotidiana en la montaña leonesa en los años cincuenta y sesenta, objetivo de una de las miles de series de este profesional madrileño que ahora ha pasado por el ojo y la tecla pacientes de Alaiz. «Creo que he seguido trabajando por la buena respuesta de la gente, por tantos mensajes como he recibido. Me agradecen sinceramente que haya reavivado sus recuerdos», dice, y recuerda que el propio Pando Barrero «detestaba el retoque en el laboratorio y prefería hacer varias tomas, y eso que él trabajaba con grandes formatos...».

Después de álbumes dedicados a imágenes antiguas de la ciudad o a tipos populares de la región leonesa, así como de otros con fotos coloreadas de sus islas Canarias de adopción, las estrellas de su perfil son aquellas tomas de Pando Barrero que retratan rincones y vecinos de pueblos de Valdeón y Sajambre, pero también del municipio, hoy desaparecido, de Riaño, y del valle de la Reina. El color de Alaiz las dota de una singular actualidad, las acerca de un modo muy sugerente a la experiencia del espectador.

Pero, ¿cómo entró en contacto con el trabajo de Pando y qué es lo que más destaca Alaiz de la labor de este profesional? «Lo conocía por algunas fotos del Hostal de San Marcos, del puerto del Pontón y de Boca de Huérgano, publicadas en las redes. Y buscando en la Fototeca del Patrimonio Histórico —explica Alaiz—, di con una serie muy completa de varios viajes que hizo por los Picos de Europa con su familia, entre ellos su hijo Miguel Pando Despierto, que tiene ahora 75 años y es otro excelente fotógrafo e historiador que se ha encargado de administrar el monumental archivo de su padre». «Pando Barrero nunca publicó un libro aunque es uno de los grandes fotógrafos de la guerra, a la altura de Centelles o Robert Capa. También trabajó en el Abc republicano y en la agencia que fundó después de la guerra pudo acoger a algunos profesionales perseguidos», resalta con vehemencia.

En cuanto al fin concreto con el que tomó estas imágenes de la Montaña Oriental leonesa —si eran encargos o si lo hizo por iniciativa propia—, Antonio Alaiz confiesa «no tenerlo del todo claro»: «Muchos datos los he conocido a medida que iba investigando su labor. Por ejemplo, sí sé que se le encargó fotografiar la fiesta del Día de las Comarcas y la apertura del mirador del Tombo, a la que asistieron los ministros Fraga Iribarne y Lora Tamayo en 1964, pero él ya había hecho viajes anteriores al parque nacional». «Su agencia era muy conocida —prosigue— por recibir muchos encargos de fotografía industrial y aquitectónica. De esos temas tiene más de cien mil negativos, sin embargo, de foto social, etnógráfica o histórica, la cantidad es diez veces menor. Pero para mí, y creo que para todo el mundo, son las más interesantes».

Este profesor de Literatura que ha coloreado también imágenes aún más antiguas (como las de Otto Wunterlich de los años veinte que muestran un Riaño de casas y hórreos casi neolíticos) recuerda que a Pando se le encargó inmortalizar la apertura del Parador de San Marcos, instalaciones entonces de lo más moderno y que hoy están a punto de ser demolidas para dejar paso a otras nuevas. «En la Fototeca del Patrimonio Histórico pueden verse unas 75 fotografías suyas, fechadas en septiembre de 1965 y ‘por encargo de Stentor para Agromán’, que dan buena cuenta de cómo era entonces el Hostal, especialmente los interiores», avisa.

Pero, ¿cuánto tiempo le lleva a Antonio Alaiz colorear una de estas fotos? «Depende. Aunque a veces me ayudo con un programa que me facilita las cosas cuando el contraste es adecuado, especialmente cielos y arbolados, si hay detalles, como trajes regionales o estandartes, la cosa se complica mucho. Con unas puedo estas dos o tres horas y con las otras, ocho o nueve».