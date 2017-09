Decía Carmen Martín Gaite que la soledad se admira y desea cuando no se sufre, pues la necesidad humana de compartir cosas es evidente.

En estos días donde unos muchos tienen más la necesidad de soledad que de compartir —no digo yo que no hayan sido empujados muchos de éstos por coyunturas que fuerzan y refuerzan la disidencia— se me antoja necesario hablar de este tema. La soledad como respuesta frustrante a la discrepancia es un camino comprensible pero lleno de dolencias. Es esa batalla que te la dan por ganada pero uno sabe que la pérdida ha sido tal, que no ha merecido la pena ganar.

Son múltiples las soledades que nos abordan. Como individuo, entiendo necesarios esos agujeros negros de soledad para comprendernos un poco mejor. Eso que decía Emerson: El hombre grande es aquel que en medio de las muchedumbres mantiene, con perfecta dulzura, la independencia de la soledad. Ese estar solo a pesar de quien te rodea y con la entereza suficiente para vivir ese espacio íntimo con dulzura y sin rencor hacia ese ‘otro’ plural.

El problema es que también nos encontramos con la triste situación de que esa muchedumbre, ese constructo social que también nos da sentido como conjunto, nos haga el vacío y nos ningunee restándonos ese valor imprescindible que tiene el ser humano como elemento social. Me viene a la cabeza una conmovedora historia que recientemente ha saltado en las redes. La historia de Óscar, un hombre argentino que acudió al servicio de urgencias de su ciudad con la excusa de una cefalea. Las enfermeras pronto se dieron cuenta de su verdadera dolencia. A Óscar se le había muerto su mujer hacía cuatro años y no tenía ni hijos ni hermanos vivos; ese día era su cumpleaños y estaba solo. Terriblemente solo. Óscar cumplía ochenta y cuatro años y necesitaba huir de esa mordedura atroz que es no sentir el calor de alguien. Las enfermeras improvisaron con algunos guantes de látex unos globos, pusieron una vela a una magdalena y celebraron con él ese momento tan especial. Oscar se llenó de lágrimas e ilusión. Cuando sopló la vela, uno de sus deseos fue: «Que el próximo año pase lo mismo».

Nuestro gran tormento en la vida proviene de que estamos solos y todos nuestros actos y esfuerzos tienden a huir de esa soledad, decía Guy de Maupassant. Sin duda el caso de Óscar nos corrobora esta realidad. Pero seguimos sin darnos cuenta hasta que la pérdida, o mejor dicho, la ganancia de una soledad cada vez más absoluta, nos devora y nos impide saber que lo importante, uno de los motivos fundamentales de la felicidad humana, se basa en esa estrategia incomprensible que supone el acto de compartir.

Compartir, intercambiar, construir en común, sumar posiciones... todo ello nos libra de la parte fatal de la soledad —no de esa parte imprescindible para crecer como individuos—, por eso, en estos días en el que algunos piden más soledad, yo invito a la reunión, al diálogo, a ser consciente de esa célebre frase de Pablo Picasso: «Nada se puede hacer en soledad».