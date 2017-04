El soul de The Lucillles solicita hoy pista en León

Lugar: sala Valentino.

Hora: 23.59.

Entradas: 10 euros en taquilla.

pacho rodríguez | león

Un directo arrollador, a prueba de aburridos, es lo que The Lucilles trae hoy al Valentinos. Tan experimentados como espontáneos, su propuesta es puro Purple Weekend, festival por el que, por cierto, aún no han desfilado. De todas formas, su guitarrista Aldo Cavaliero destaca que su nuevo disco, «que ya es el tercero, está teniendo una muy buena acogida».

De esta manera, la banda madrileña, en plena gira (ayer tocaron en Santander), ha dado con la fórmula de su directo, que además se su nutre de la experiencia de este guitarrista que fue componente en varias etapas de La Frontera, y que asegura que lo más importante «es la comunión que se crea entre grupo y público. Si en todo tipo de música se da, con el soul se da más todavía», como explicaba. «Reivindicamos el Northern Soul y que la gente se lo pase bien en los conciertos y baile», dice también Cavaliero como declaración de principios e intenciones. Pero sobre si se trata de un estilo más o menos de moda, The Lucilles no tienen problema en admitir que su afinidad se centra en los años 60: «Aunque hay otros grupos que están haciendo lo que hacemos nosotros, y es una buena onda», señalan, en referencia a que aun tratándose de estilos antiguos, viven momentos de revitalización. Y, en ese sentido, este también guitarrista de Montana, aporta clarividencia: «Lo que está claro es que las nuevas músicas tienen mucha menos calidad que las de antes», afirma.

A prueba de modas

A nivel underground, y no mainstream, tal y como ellos mismos aseguran, lo que sí se puede decir es que The Lucilles son una de esas bandas a prueba de modas. «Es normal que la música evolucione», admite el luso, pero también corrobora que no serán ellos los que caerán en algún oportunista cambio de estilo. Northern exposure es el título de este disco que los acerca al escenario del Valentino. Y que está repleto tanto de esa tendencia como de Rhythm and Blues, Boogaloo, rock steady, y siempre con la decidida intención de hacer bailar al público. Y por supuesto con la voz de Lucille Hurt, que de origen mexicano hace así aún más completo el origen claramente multinacional de la banda.

Con el soul como piedra angular, el otro gran aliciente de The Lucilles es la propuesta escénica que desde la concepción de banda de rocanrol se acerca con acierto a la idea de big band, para proponer un concierto en el que cualquier nostalgia sonora se curará a base de baile.

«Sixties soul y una divinidad vocal» son también las referencias que ellos mismos aportan para que durante la noche de hoy, el Valentinos reviva música de otros tiempos, que dicen ellos, pero que en realidad se corresponde a la buena música de todos los tiempos. Que es la que sobrevivirá.