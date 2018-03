«Soy producto de las charlas de barra de bar bercianas»

Presentaciones: viernes 30 de marzo, a las 12.30, en el King Kong de Ponferrada. Y 7 de abril, a las 16.00, en Chopper Monster (Madrid)

pacho rodríguez | madrid

José Rubio Fontal de día, Pepe Kubrick de noche, sería lo fácil. Pero como eslógan vital se quedaría corto, porque, ambos, que son el mismo, conviven a jornada completa en este ponferradino del 73 que iba para músico pero no, para periodista, pero tampoco, y que negará por modestia, aunque lo sea, que es un intelectual de su tiempo. Hace muchas cosas bien: por ejemplo, escribe sobre deporte con puntería de especialista. Y como ancla fundamental podría encontrársele la música y el humor. Importa José Rubio/Pepe Kubrick porque en el ambiente cultural alternativo (música, cine, literatura, arte en general) es un activo. Y porque en ese mundillo se le tiene en cuenta porque opina de lo lindo, e interesa e influye. Ha hecho radio, escribe en revistas como Ruta 66, es entusiasta pinchadiscos, participó en teatro en los grupos bercianos Albur Teatro y Skene, tocó en Thee Butchers y The Cheerleaders... Al final, trabaja en Madrid. No se sabe si, cuando decidió pasar a la retaguardia, o sea, a un sueldo estable, era consciente de que daba un paso hacia su propia vanguardia. Porque de alguna forma se reactivó. Y ahora se lanza a la palestra en forma de libro de poemas. La editorial coruñesa Tú al Monte Yo al Mar lanza esta semana Enfermera de noche (y otros asuntos del delirio).

—Viniendo de usted, podría ser un libro sobre todas las cosas que da la sensación que le apasionan y son muchas. Pero, ¿poesía? ¿Qué le pasó?

—En realidad, llevo escribiendo poesía desde hace muchísimos años. No recuerdo exactamente cuando empecé a pergeñar mis primeros versos, pero supongo que fueron en los años de instituto en los que muy tangencialmente nos hablaban de los simbolistas franceses. Eso, unido al disparate propio de la juventud, las primeras borracheras, los primeros desengaños amorosos... todo acababa vomitado en el papel reivindicando malditismo y solipsismo.

—¿Tendría tres poetas, así en un podio oro, plata y bronce?

—No he sido nunca muy de listas o tops y ese tipo de cosas, pero te diría que en el fondo ningún poeta me ha marcado tanto como Baudelaire. Creo que nadie como él supo ver la sombra dionisíaca que cubre a la raza humana, pero en forma me considero más afín a Rimbaud, por su ruptura con la métrica y su uso del verso libre. Ellos podrían encabezar ese podio imaginario. ¿Un tercer nombre? Juan Carlos Mestre, al que considero el mejor poeta vivo.

—¿Llega a la poesía a partir de sus extensas reflexiones?

—No, mis poemas están muy lejos de mis reflexiones, más bien al contrario. Yo creo firmemente en la capacidad psicoanalítica del surrealismo y de la escritura automática. Los textos de Enfermera de noche están mucho más cerca de mi «ello» que de mi «yo», por utilizar términos freudianos. Creo en el surrealismo como una manera de llegar al inconsciente. Nada nuevo: es transitar por un camino que Breton nos allanó en su día.

—¿En poesía se puede escribir sobre cualquier tema?

—Se puede escribir de cualquier tema en cualquier género. Recuerda aquello de Oscar Wilde y su aseveración de que no hay obras morales o inmorales si no bien o mal escritas. Ningún tema debería ser tabú. Y por encima de todo creo, además, que no hay género más, digamos libertario, o incluso anarquista, que precisamente la poesía.

—Uno de sus atractivos es ver cómo escribe con el mismo entusiasmo sobre Doncic (jugador de baloncesto del Real Madrid) como del regreso de los leoneses The Crepitos... ¿Le da tiempo a disfrutar de todo?

—No concibo la vida sin placeres. Incluso en una obra tan oscura como Enfermera de noche se puede encontrar un gran componente lúdico. A mí me encanta la vida y me gustaría vivir 700 años por lo menos para disfrutar de los próximos Doncic que nos dé el futuro o las próximas bandas de rocanrol que me puedan volar la cabeza.

—A día de hoy, ¿cómo está la balanza? ¿Cómo se lo pasa mejor: saliendo a correr o en una buena noche de rocanrol?

—Simplemente llegó un día en el que me di cuenta de que si quería seguir disfrutando de una noche de rock (and roll... el rock sin roll es un coñazo) necesitaba tratar a mi cuerpo, y sobre todo a mi cabeza, de otra manera.

—Ponferrada es el lugar al que vuelve. ¿Qué encuentra allí?

—Ponferrada, y el Bierzo en general, tiene muchas particularidades. Por un lado ese aspecto fronterizo entre León, Galicia y Asturias. Los parias del Noroeste. Y luego la cantidad de talento invisible que se mueve entre las barras de los bares y las copas de vino. Intelectualmente soy producto tanto de todo lo que he leído como de las increíbles conversaciones de barra de bar bercianas. Lo que echo de menos es la explosión rocanrolera que hubo en los 90, con la Sala Quijote, y bares como los Saloon, Barracuda, Baby Rock... Desgraciadamente, el concepto de «salir de fiesta» actual es andar comiendo pinchos hasta las dos de la mañana. Cuando yo era chaval pensábamos en los bares como lugares para escuchar música. Menos mal que nos queda el Morticia y el reciente Pez Bar, que lo primero que ha hecho es hacer lo que nadie ya hace: poner una cabina de pinchadiscos con equipo y dos platos.

—¿Cómo se ve la provincia desde Madrid?

—Con mucha envidia. Sé que las cosas van mal, que la crisis ha hecho muchísimo daño y que la pequeña y mediana empresa está herida de muerte. Pero siempre que voy a Ponferrada o a León me lo paso en grande y disfruto de una cosa que en Madrid apenas tengo: tiempo.

—‘Enfermera de noche’... ¿Cura mucho o hace daño?

—Ambas cosas, como buen personaje de una obra maldita.