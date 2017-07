Sting vuelve a actuar en Gredos 11 años después y reúne a 15.000 personas

Once años después de que inaugurara el 1 de julio de 2016 el Festival Músicos en la Naturaleza, Sting retornó triunfal la noche del sábado a la abulense Sierra de Gredos, donde sincronizó con las cerca de 15.000 almas que asistieron al concierto.

Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951), conocido musicalmente como Sting, se reencontró con el mismo espacio, aunque con 5.000 personas más que entonces y en compañía de la espectacular voz de la estadounidense Nikki Hill, que le precedió en el escenario, y de Amaral, que puso el broche final a un espectáculo de cerca de 5 horas.

El ex de The Police inició su repertorio interpretando Synchronicity II, el tema que da título al quinto y último álbum de estudio de la banda británica. Sting interpretó Ashes to ashes junto a su hijo Joe Sumner que hace once años hizo de telonero de su padre.