La sugestivas formas de la cultura africana

marcelino cuevas | león

La representación escultórica de un hombre del que nacen innumerables flores es el centro de la intervención En desarrollo, que presenta en el patio del Palacio de Don Gutierre la artista leonesa Marina Morla.

La muestra se complementa con una serie de grandes dibujos en los que se muestran diferentes visiones de la cultura africana a través de coloristas creaciones de niños. La exposición de Marina Morla pretende alertar sobre los graves problemas que se viven actualmente en el continente negro, pero también mostrar algunos aspectos de la cultura africana que están a punto de desaparecer.

Marina Morla González nació el 4 de julio de 1994 en León. Aunque su formación académica se centra en el ámbito del Derecho Sanitario, el arte siempre ha tenido un papel activo en su vida; no en vano es hija del escultor José M. Morla. Su primera exposición artística la realizó en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de León, en mayo del año 2016, y ha tomado parte en una serie de actividades culturales organizadas por la misma para acercar el arte a los estudiantes. Recibió enseñanzas de Charo Acera y de Antonio Hernández, y también fue alumna en The Art Students’ League of New York, algo que le permitió practicar técnicas de dibujo, acuarela y escultura de la mano de artistas de reputado prestigio en Nueva York; así como nutrirse del ambiente artístico de la ciudad, visitando museos donde se encuentran algunas obras de los más reconocidos artistas de la Historia del Arte.