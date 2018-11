Un superhéroe llamado López

verónica viñas | león

Solo alguien con un gran sentido del humor llamaría López a un superhéroe. Un perdedor de mediana edad, chapucero, narizotas y propenso a embarcarse en aventuras por casualidad. El personaje tierno y patoso creado a principios de los 70 por el dibujante leonés Juan López Fernández, conocido en el mundo del cómic como Jan, no solo ha dado el salto a la gran pantalla, encarnado por el actor Dani Rovira, sino que protagoniza una enciclopedia.

El gran libro de Superlópez (Random House), del polifacético Antonio Guiral, periodista, divulgador, guionista y ensayista, llega a las librerías como un homenaje a esta peculiar criatura que lleva más de cuatro décadas enfundada en unas mallas fofas de licra. Desde el principio, Jan se ha mantenido al margen de la película que dirige Javier Ruiz Caldera. Sin embargo, no ha negado que Rovira le gusta para el papel. Guiral, en el 45 aniversario de Superlópez —al que no le ha salido ni una arruga, porque por algo es un superhéroe— plasma en su enciclopedia todo el universo del personaje, que es realmente amplio y enriquecedor, a la vez que descubre el origen de peculiar personaje, así como las localizaciones en las que transcurren sus aventuras y los temas que aborda desde un punto de vista rebelde. En realidad, Superlópez es fruto de un encargo en 1973. Dos años después los retomó para la editorial Bruguera, donde comenzó una etapa definitoria.

Quizá la clave del éxito y la longevidad del personaje de Jan es que siempre ha estado apegado a la realidad —igual debería ser lectura obligada para políticos—. Temas como la explotación de la gente en las minas de Sudáfrica, el chapapote, el reclutamiento de jóvenes por cédulas yihadistas, las hipotecas, los desahucios, la crisis económica mundial y el botellón han desfilado por las viñetas de un superhéroe español que nació como parodia del gran héroe americano.

«Me tocó parodiar a Superman con instrucciones básicas de hacer chistes cortos, sin palabras y lo hice deprisa y corriendo, con línea de rotring sobre folios A4, porque me iba de viaje, y no tenía muchas ganas. En aquel momento no pensé que fuera a más», según Jan. Un héroe chusco y patético cuyo principal poder ha sido imponerse a su creador y al paso del tiempo. La enciclopedia da a conocer el entorno más personal de Superlópez, sus amigos y enemigos, personajes que en muchas ocasiones pasan desapercibidos o son olvidados. Además, Guiral descubre, en 128 páginas, el entorno más personal de Superlópez, sus amigos y enemigos, así como los grandes secundarios que desfilan por uno de los grandes cómics españoles. .

El gran libro de Superlópez, divido en diez partes, también repasa el recorrido que ha tenido la imagen del superhéroe en las revistas creadas en torno a su figura, así como la dilatada carrera de Jan.