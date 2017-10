Tav Falco recala hoy en el Gran Café

Tav Falco es 72 tacos de rocanrol, pose, actitud, hipergestualidad, rockabilly, psycho... Un dandy mundano. Lo suyo, aunque polifacético (puede presentarse como fotógrafo, actor...), es underground. De ese regusto subterráneo, en el que se plantea al artista, como ahora se acostumbra a las primeras de cambio en las hojas promocionales, con el supuesto añadido de leyenda infravalorada. Lo será, pero se lo pasa bien, y su personaje sería eso: un buen personaje de una película de Tarantino. Es entonces una ranchera con tupé o un tango con acento americano. Porque al final su nombre es Gustavo Antonio. Pero en todo subyace la continuidad de un ritmo rocanrolero como credo fundamental. Y con todo esto llega al Gran Café hoy como cita pagana aperitivo de San Froilán.



Habitual en los escenarios españoles es correa de transmisión de nombres más célebres como The Cramps, que aparecen constantemente en sus referencias de estilo. Y de esta manera, con una carrera discográfica también abundante desde aquel primer Behind The Magnolia Curtain (1981), es vaso comunicante de la escena rock norteamericana de las últimas décadas con Menphis como capital sonora más todo lo arrabalero que se le ponga por delante.



De todo eso trata lo que Tav Falco´s Panther Burns trae a León esta noche, a partir de las 22.30 horas (entradas a 12 euros).