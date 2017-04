Los técnicos quieren dar color con luces a la fachada de la Catedral para verla tal como era

Por soñar que no quede. Aunque no se sabe cuándo el pórtico volverá a tener estatuas, los técnicos aspiran a sacar los colores a la fachada principal de la Catedral. El edificio gótico no fue originalmente tan gris como lo es ahora. Tenía color y mucho. Hay que hacer grandes esfuerzos para encontrar pequeños restos de aquellos pigmentos. La idea es recuperar el colorido del pórtico a través de una recreación lumínica que permitirá contemplar cómo eran las estatuas góticas en el siglo XIII. La de León, según los expertos, fue una de las catedrales góticas con mayor profusión cromática.

El arquitecto, historiador y profesor de la Universidad de Columbia Jorge Otero Pailos, autor de La ética del polvo —un ensayo que gira en torno al Palacio Ducal de Venecia— sostiene que «los monumentos contienen los registros más completos de la historia de la polución industrial, y por extensión, de nuestra modernidad. Al limpiarlos se echa a perder una parte importante de nuestra historia».