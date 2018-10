Teddy Bautista admite que presidir la Sgae y estar condenado es incompatible

m. lorenci | madrid

«La presidencia de la Sgae y una condena judicial son incompatibles». Así lo admite Eduardo Bautista (Las Palmas de Gran Canaria, 1943), Teddy para el mundo, candidato a la presidencia de la entidad de gestión derechos, su presidente en dos etapas y pendiente de una causa judicial que podría llevarlo a prisión. Con todo, se presenta a las elecciones que se celebran mañana. Si resulta elegido, asegura que le bastaría «un año» en el cargo para «reinventar» la centenaria institución, sumida en una de las crisis más profundas de su historia.

Niega ser el candidato de ‘la rueda’, el sistema presuntamente ilegal que habría estafado más de cien millones de euros con las madrugadas musicales televisivas, y rechaza el voto electrónico, por entender que no ofrece las mismas garantías que el presencial o por correo. El músico, compositor y actor se presenta de nuevo por entender que «se viven momentos muy duros para la Sgae y para las industrias culturales y los creadores españoles». Pero es consciente de que su retorno al primer despacho del Palacio de Longoria, la sede de la entidad, podría ser más efímero del año de presidencia que se plantea. Y dice, a dos días de unas elecciones cruciales, que no se presentó a los comicios de 2012 y 2015 por «respeto a la causa y para no contaminarla».