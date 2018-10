«Temía que me llamasen gorda, porque puta sabía que no lo era»

pacho rodríguez | madrid

Esta es la historia de una autora que escribió su primer libro al tercer intento. Quién sabe si el tiempo modulara la certezas de esta poesía y sus relatos. Poemas como años y versos como días duros en los que la belleza y la crudeza, al servicio de la verdad, son un descomunal ejercicio confesional para alguien de tan sólo 26 años y una depresión.

«Yo temía que me llamasen gorda más que cualquier otra cosa, porque si me llamaban puta, sabía que no lo era». Pero Paula Aguirrezabala, autora de Maldita feminista, gorda y depresiva (Entropía Ediciones), poeta que es de Valladolid, pero con raíces Santa Lucía de Gordón por parte de padres, ya lo advierte: «Este tercer libro tenía que haber sido el primero», asegura, quizás porque este desnudo literario es todo un recorrido geográfico de sus emociones.

Golpea duro. Y uno no sabe por qué en ocasiones lo recibe con una sonrisa. Que, por cierto, también en el desconcierto, descubre que es la de ella. Tal vez, porque hasta en el retrato desolador Paula incorpora vida. También puede que ocurra que Aguirrezabala sonría ahora a modo de superación porque lo de antes es el desprecio, la depresión, la lacra machista... «Yo nunca he querido ser feminista; yo, de pequeña, lo que quería ser era arqueóloga, escribe. Y añade en voz alta: «Luego tampoco he sido arqueóloga».

Uno va cayendo así en la cuenta de que se sonríe de inteligencia, de un halo teatral, de una vena dramática que es artística y porque, como ocurrió este lunes en Madrid (ocurrió todo eso), en la espectacular presentación que tuvo lugar por la noche en La Fídula, local también para perderse y no, lo de Paula Aguirrezabala y su Maldita feminista, gorda y depresiva es una descarga eléctrica de sensibilidad que arrasa todo.

Lo de maldita hay que dejarlo para la depresión, porque ella cuenta con varias benditas compañías, de las de dónde hay que firmar. A saber: mucho público para lo que es un acto literario, una autora compañera de aventuras de excepción, como es María López Morales, con otro excelente libro imperdible como Descoser la cesárea, la colaboración de María Nieto Noriega, actriz y escritora, un editor creyente en sus autores, como Naza Díaz, sus padres... Es decir, que este tercer libro de Aguirrezabala es un acto sincero en el que la primera persona y la autora coinciden y que no se anda por las ramas de edulcorar ese yo sino de enfrentarse al mismo desde la máxima honestidad, a veces, hasta cruel consigo misma.

Así, desde una óptica íntimamente pública, Paula Aguirrezabala presenta un libro en el que ya se advierte que todo será especial. Desde el inicio, esa mirada al abismo: «Este libro se comenzó a escribir con una mujer queriendo arrojarse al mar», a ese punto final en el que se reivindica el futuro y la vida: «Ya nunca más con miedo», se extrae de sus reflexiones y que recorrió en la presentación destacando otras virtudes como su capacidad escénica, su retranca del Norte, y hasta cierto punto almodovariano como complemento perfecto a la sensibilidad expresiva de su alter ego en este caso María López Morales.

«Me gusta que las presentaciones tengan algo especial. Y en estas lo estamos haciendo de forma que el público las recibe y no se aburre. Aunque duren bastante», explicaba a la entrada del acto.

Se sucedieron diversas lecturas y sorprendió la asistencia de un numeroso público conocedor de lo que iba a ver pero con la expectación de la primera ocasión. Algo que remarcaba Naza Díaz, editor tanto de Aguirrezabala como de López Morales: «Lo bueno de estas autoras es que además de su trabajo como escritoras, tienen gran capacidad para mover gente y lectores», explicaba, mientras las ventas de ejemplares se sucedían a muy buen ritmo.

Todo en torno a este libro que narra la enfermedad mental, el yo frente al resto y la reivindicación de causas sociales tan imprescindibles como el feminismo y que en manos de Paula Aguirrezabala cobran el valor de la voz propia, que es ahí donde se marcan las diferencias en la avalancha literaria y editorial.

Si logra acentuar esa voz propia, el gremio poético recibirá una buena noticia. Porque Maldita feminista, gorda y depresiva es un libro que todo el mundo debería leer incluso aunque no fuera ninguna de las tres cosas.