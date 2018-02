Texas conquistará León

Texas, la legendaria banda escocesa, ha incluido León en su nueva gira. El grupo creado en 1986 en Glasgow por la carismática Sharleen Spiteri junto a Ally McErlaine y Johnny McElhoneo), tocará el 2 de julio en el CHF.

Es la primera vez que actúan en León, donde presentarán su último trabajo discográfico, Jump on Board, junto a los éxitos que han acumulado a lo largo de más de tres décadas., como I don’t want a lover o sus himnos Say what you want, y Summer son, con el que rompían las pistas a finales del siglo pasado. Los pioneros del llamado nuevo soul británico, que tomaron su nombre de la inolvidable película París, Texas, de Wim Wenders, parecen estar viviendo una segunda juventud. Describen su nuevo álbum como «un disco moderno y de sonido actual», tras publicar en 2013 The conversation. Pese a que inicialmente se anunciaron dos únicos conciertos de Texas en España —en Madrid y Barcelona, donde ya actuaron en noviembre—, la banda de Spiteri ha añadido también Zaragoza (30 de junio), Gijón ( 1 de julio), León (2 de julio) y San Sebastián (3 de julio). Las entradas, a un precio de 28 euros (más gastos de distribución) están a la venta en ticketmaster.es, el Gran Café, Halcón Viajes y Carrefour.