pacho rodríguez | león

Después de discos en años impares: Soundtrack for a winter’s tale (2011), Estados (2013) y Líneas divisorias (2015), los tres con Subterfuge, todo podría apuntar a que este año tocaría nueva referencia para The Bright. Pero el cambio esta vez será que Miryam Gutiérrez, voz y compositora principal del dúo junto a Aníbal Sánchez, volará sola en un nuevo invento con nombre a punto de acuñar. En septiembre comenzará esta aventura cuando Gutiérrez entre al estudio del productor leonés Juan Marigorta, también bajo la escudería Subterfuge. Todo apunta a cierta continuidad, regresión personal, nuevas sensaciones... En realidad, algo tan complejo como hacer canciones. The Bright sigue, no se sabe en qué condición. Pero ahora mismo, ensaya Miryam bajo la oportunidad de la mejor incertidumbre: los años impares salen canciones. Y ella sigue boxeando.

—¿Hacer algo que no sea The Bright es por hacer cosas diferentes?

—Creo que es algo que ahora mismo no me obsesiona, sólo estoy dejando que las cosas salgan a su manera, lejos de etiquetas, las cuales detesto. Lógicamente, no puede ser igual que The Bright, ya que Aníbal , 50% del proyecto, no estará esta vez.

—¿Tiene también sentido como evolución personal aunque no sea dentro de The Bright?

—Por supuesto. A veces tienes que detenerte y preguntarte qué es realmente lo que te apetece hacer, lo que necesitas sacar y comunicar. Esto me está sirviendo para conocerme mejor. Quizá ahora estoy siendo más sincera conmigo misma.

—Y si hay cambio, ¿cómo lo definiría?

—No sabría exactamente pero me acerca un poco a las canciones que hice al principio. En general está siendo una experiencia muy introspectiva y estoy segura de que las canciones que estoy haciendo ahora son las mejores que he hecho en todo este tiempo.

—¿Seguirá The Bright?

—Por supuesto, The Bright sigue ahí, ahora sólo está algo agotado y necesita descansar. Somos Aníbal y yo. Seguirá mientras nosotros dos queramos.

—¿Qué grupos o músicos se añaden como referentes en esta nueva aventura? ¿A cuáles se sumarían?

—Creo que mis referentes han sido siempre los mismos, la música que me gusta escuchar. Aunque siempre estoy descubriendo bandas nuevas que me inspiran. Te puedo decir que hace poco empecé a escuchar, por ejemplo, a un grupo que se llama Springtime Carnivore y lo estoy rayando bastante. Siempre he escuchado cosas muy variadas, desde folk como Laura Marling, Sufjan Stevens. Electrónica o Dream Pop como Cocteau Twins, Beach House, Lower Dens...

—¿Qué previsiones de grabación o lanzamiento hay para este proyecto?

—Grabaré con Juan Marigorta en septiembre, que se está implicando bastante en todo esto y también voy a contar con alguien de fuera que vendrá unos días. La idea es que también participen músicos de León de confianza, que seguro que aportan un montón a las canciones. Y después, poco a poco. Esto es partir de cero otra vez.

—Supongo que ya habrá habido una primera canción. ¿Cómo se titula? ¿Y de qué habla?

—Bueno, hay varias. He hecho muchísimas canciones estos últimos meses y otras tantas las he rechazado. Hay una que se llama Sobre el agua. Habla de los momentos de desvelo a mitad de la noche, cuando te despiertas sin saber muy bien por qué y empiezan a asaltarte un montón de pensamientos en su mayoría catastrofistas.

—De estos años con The Bright, ¿qué balance hacen de su presencia en el negocio?

—Bueno, si nos ponemos a hablar del «negocio» de la música... la verdad es que seríamos idiotas si nos quedásemos en un rincón llorando por lo mal que está todo. Es cierto que no vivimos sólo de la música y que necesitamos otros trabajos. Al final es cierto que es algo agotador compaginar todo. Aún así siempre nos gusta pensar en todos los lugares a los que hemos ido a tocar, toda la gente que hemos conocido, las oportunidades que nos han dado... Hasta de tantas horas de furgoneta y carretera sólo podemos sacar buenos momentos.

—¿Cree que ha habido un poco de utilización en esa especie de boom de hace años en los que aparecen Russian Red, Anni B Sweet, Tulsa, Zahara, tu, etc?

—La utilización quizá viene dada por esa necesidad de englobar a todas las chicas que tocamos nuestras canciones en una misma personalidad de artista. Jamás he oído hablar de boom de chicos en el que incluir a Xoel López, Quique González, Iván Ferreiro, Depedro… Jamás lo entendí. Cada uno de ellos es diferente y valorado como artista individual, pero nosotras siempre aparecemos juntas en la misma frase por el hecho de colgarnos una guitarra.